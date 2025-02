Eccellenza, niente da fare per il Formigine sul campo della capolista

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Niente da fare per il Formigine sconfitto dalla capolista Nibbiano Valtidone che dopo la sesta vittoria di fila, ora comanda da solo la classifica del girone A di Eccellenza con 2 punti di vantaggio sulla Correggese. Rispetto alla precedente col Borgo spazio dall’inizio a Vecchi e Jakimovski, preferiti a Boccenti ed Ababio nel consueto 3-4-1-2; ospiti a loro volta schierati col 4-2-3-1, con Cantarello, Mata e Barbieri a dare una mano a capitan Stanco. Nemmeno due giri di cronometro e sul tiro d’angolo di Vingiano indirizzato all’altezza del primo palo Grasso, di testa, sfiora il bersaglio. Poi al 10’ l’ispiratissimo Vingiano imbecca in area il centravanti, abile a liberare lo sparo arginato però dal bravo portiere ospite.

Poco prima del 20’ bello spunto di Minasola con rifinitura all’indirizzo di Rossi, la cui zampata da sotto misura viene murata dall’omonimo estremo modenese. Sul ribaltamento di fronte insidioso il Real con l’assolo di Mata che però conclude tra le braccia di Guerci. Più tardi l’estremo modenese dice di no a Grasso, che successivamente, su assist di Lancellotti, centra il bersaglio; gol però annullato per fuorigioco dello stesso attaccante, che alla mezz’ora sfiora nuovamente il vantaggio con deviazione aerea di poco a lato. Nel frattempo apprezzabile il riflesso di Rossi ad evitare il gol olimpico provato da Minasola, mentre l’arbitro sorvola su un contatto in area modenese ai danni di Grasso. In avvio di ripresa dentro Boccenti per “Jaki”, con Rossi a scalare in mezzo e Lancellotti avanzato (3-4-3) e nei primi istanti prima Grasso, su cross di Tambussi, vede infrangersi sulla traversa la deviazione volante e poi Minasola, su assist di Grasso, spara a tu per tu sul portiere in uscita. 10’ oltre, peraltro, l’11 di casa.NIBBIANO E VALTIDONE-REAL FORMIGINE 2- 0NIBBIANO E VALTIDONE: Guerci, Tambussi, Vecchi, Bini, Fogliazza, Rossi (83’ Baldini), Lancelotti (69’ Ababio), Jakimovski (46’ Boccenti), Grasso (83’ Franchini), Vingiano, Minasola (81’ Ridolfi). A disp. Serena, Borsaatti, Bernardi, Brugni. All. RastelliREAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni (64’ Masoch), Cuoghi, Galli, Operato (81’ Mazzarano), Cantarello, Zafferri (75’ Roncaglia), Stanco (64’ Angelillis), Mata (59’ Napoli), Barbieri. A disp. Accursio, Saccani, Arati, Toccaceli. All. CattaniArbitro: Franceschi di FerraraReti: 58’ Minasola, 80’ GrassoNote: ammoniti Jakimovski, Cuoghi