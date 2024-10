Eccellenza, oer il Castelfranco un'altra domenica da dimenticare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Passando alla cronaca, il pomeriggio del “Comunale” parte subito in discesa per i rossoblù che, dopo nemmeno due minuti la sbloccano: Bertetti, col tacco, chiude uno splendido uno-due con Malivojevic, mandando in porta il numero 10 che, a tu per tu con Nicolosi, non sbaglia.Quattro giri di lancette più tardi, la Vianese ha già indirizzato la contesa.

Sul filtrante profondo di Bernabei, Zinani brucia la retroguardia modenese e mette in mezzo un pallone che Rizzuto deve solo spingere in porta. Forte del duplice vantaggio, la squadra di casa gestisce le operazioni con tranquillità, senza creare particolari pericoli. Le uniche occasioni degne di nota, verso la fine del primo tempo, sono quelle di Bernabei, prodotta da una rapida discesa di Silvestro – al debutto in rossoblù – e di Romanciuk, per gli ospiti, sulla quale Della Corte blocca senza problemi.

Ad inizio ripresa, la Vianese spinge per archiviare definitivamente la partita e va vicinissima al 3-0 dopo soli tre minuti. Sulla palla d’oro di Bertetti, Rizzuto scarta anche il portiere ma vede la sua conclusione essere respinta sulla linea. Sulla ribattuta, Malivojevic non riesce a superare l’opposizione di Nicolosi. Poco male, comunque, per i ragazzi di Sarnelli, perché il tris arriva poco più tardi.



Al termine di un batti e ribatti nell’area piccola, Bertetti ci mette il piede e spinge in rete il pallone della sicurezza. Ad aumentare il bottino giornaliero dei padroni di casa è poi Vaccari, il quale svetta più alto di tutti e trafigge Nicolosi, sfruttando così alla perfezione il corner preciso di Rizzuto.

Il 2002 scuola Modena va poi vicinissimo alla doppietta personale, colpendo un clamoroso palo. La ciliegina sulla torta, nel definitivo 5-0 per la Vianese, la pone Cinquegrano, imbeccato magistralmente da Malivojevic. Il subentrato, a tu per tu con Nicolosi, calcia in porta e vede la sua traiettoria leggermente sporcata dal recupero di Valcavi. Il pallone entra comunque e allora c’è gioia, la prima in carriera in Eccellenza, anche per il classe 2004, ex Fiorano e Sassuolo.



Il tabellino

Vianese-Virtus Castelfranco 5-0

Marcatori: al 2’pt Malivojevic, al 6’pt Rizzuto, al 12’st Bertetti, al 18’st Vaccari, al 42’st Cinquegrano.

Vianese: Della Corte, Zinani (dal 24’st Coli), Silvestro (dal 21’st Tosi), Bernabei (dal 31’st Leoncelli), Zuccolini, Palmiero, Lusoli (dal 38’pt Caselli), Vaccari (dal 37’st Cinquegrano), Bertetti, Malivojevic, Rizzuto. All.: Sarnelli.

Virtus Castelfranco: Nicolosi, Valcavi, Bahi, Ogunleye, Belfakir (dal 1’st Albertini), Tumminelli (dal 21’st Mazzocchi), Lippo, Gueye (dal 28’st Campani), Bojardi, Romanciuk, Ferri (dal 1’st Abdelazim). All.: Daghio.

Arbitro: Astorri di Piacenza.

Note: ammoniti: Bahi, Belfakir, Bojardi e Romanciuk per la Virtus Castelfranco; nessuno per la Vianese.

Matteo Pierotti