Eccellenza, pareggio in rimonta per Formigine con la Fidentina

Un ottimo pareggio in rimonta per il Real Formigine che si conferma imbattuto in casa dall’inizio del girone di ritorno. La partenza per la squadra allenata da Cattani è subito in salita: al 5’ lancio in profondità per Nocciolini che scatta sul filo del fuorigioco e solo davanti a Rossi calcia a incrociare trovando il gol. Il Formigine prova a reagire e all’11’ va vicino al pareggio con una punizione di Mata calciata in mezzo all’area che involontariamente diventa un tiro e colpisce la traversa a portiere battuto. Al 16’ la Fidentina trova però il gol del raddoppio grazie ad un cross sul secondo palo con Iodice che sembra in vantaggio ma, sentendo una spinta, cade chiedendo fallo, l’arbitro lascia correre e Ferrara mette un cross teso in mezzo che rimbalza su Galli ed entra in porta.

La partita prosegue tra il nervosismo generale e il Formigine, con l’avanzare dei minuti, prende sempre più coraggio alla ricerca del gol. Al 31’ cross in mezzo di Arati per Napoli che, con una sponda, serve Mata il cui tiro si infrange nuovamente sulla traversa, la palla rimbalza però dalle parti di Macchioni che a porta vuota non ha difficoltà ad accorciare le distanze. Nel secondo tempo la squadra di casa mostra da subito un atteggiamento propositivo, andando ad aggredire alti gli avversari, anche a costo di rischiare sui contropiedi avversari. Al 48’ Macchioni tenta una conclusione al volo che termina abbondantemente fuori.

Al 51’ brivido per il Formigine quando, su un lancio lungo della Fidentina, Rossi esce fuori dall’area per anticipare Nocciolini, ma il suo rinvio è troppo corto e finisce sui piedi di Pasaro che, dopo aver saltato Davoli, calcia in porta ma senza impensierire il portiere. Con l’avanzare dei minuti aumenta anche la spinta della squadra di casa che, complice anche un campo sconnesso, sfrutta al massimo i calci piazzati. Al 67’ calcio angolo con Macchioni che prende il tempo a tutti, ma la palla finisce di poco alta. Al 79’ pareggia il Formigine: calcio d’angolo battuto da Arati sul primo palo dove Stanco anticipa i difensori avversari e segna. All’ 84’ la squadra di casa ha addirittura l’occasione per vincere con Macchioni, solita spina del fianco per la difesa avversaria, che mette una palla in mezzo tesa sul dischetto del rigore per l’inserimento di Cantarello che però non riesce ad angolare e centra il portiere.

REAL FORMIGINE-FIDENTINA 2-2REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Davoli, Angelillis (82’ Masoch), Zafferri, Stanco, Mata (78’ Barbieri), Napoli (74’ Cantarello). A disposizione: Accursio, Toccaceli, Mazzarano, Laruccia, Roncaglia, Marverti. Allenatore: CattaniFIDENTINA: Mora, Agostinelli (56’ Compiani), Visconti, Petrelli, Dodi, Casarini, Pasaro (61’ Alfieri), Bandaogo, Nocciolini, Varani, Ferrara (74’ Araldi). A disposizione: Cattabiani, Coghi, Leporati, Cruoglio, Azzali, Del Grosso. Allenatore: MontaniniArbitro: Nazzicone di FerraraReti: 5’ Nocciolini (F), 16’ aut. Galli (F), 31’ Macchioni (R), 79’ Stanco (R)Note: espulso Cattani, ammoniti Bandaogo, Macchioni, Mata, Arati, Petrelli