Eccellenza, per Castelfranco a Correggio decima sconfitta su 10 gare

E’ la Correggese ad avere subito una buona occasione dalla sinistra con Galletti, ma il centrocampista biancorosso colpisce male la sfera al momento di servire in area un compagno e il pallone finisce tra le braccia di Nicolosi, poi è Vernia da calcio di punizione dal limite a dare l’illusione del gol con la sfera che esce di un nulla alla sinistra del portiere avversario. Dopo otto minuti di gioco arriva però la doccia gelata per la formazione di mister Rossi. Con un’azione iniziata da rimessa laterale i modenesi arrivano al cross dalla destra e Abdelazim di testa anticipa la difesa e infila la sfera alle spalle di Piccinardi. Sotto di un gol i padroni di casa si riversano ancora di più nella propria metà campo, con gli ospiti che non riescono più a rendersi pericolosi in avanti, ma per la formazione di mister Rossi il gol non arriva.



I padroni di casa continuano a produrre gioco, cercando di sfruttare al meglio sia la corsia di destra sia quella di sinistra, ma la difesa della Virtus Castelfranco in qualche modo riesce sempre ad impedire ai biancorossi di trovare il gol del pari. I padroni di casa esultano per il gol poco prima dell’intervallo quando Galletti ribadisce in rete un tiro di Leonardi respinto da Nicolosi, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco dello stesso Leonardi. Correggese che trova però il pareggio a due minuti dall’intervallo quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Carini di testa ribadisce in rete una respinta corta della difesa modenese.

Trovato il pareggio a pochi minuti dall’intervallo la Correggese dilaga poi nella ripresa, schiacciando gli avversari nella propria metà campo e dopo nemmeno dieci minuti di gioco i padroni di casa hanno già messo la testa avanti. Sugli sviluppi di un’azione sulla sinistra di Errichiello che serve Antenucci al limite dell’area di rigore è poi Galletti che con un inserimento preciso alle spalle della difesa viene servito dal compagno a tu per tu con il portiere avversario e non sbaglia. Una volta trova il vantaggio la Correggese continua a premere in fase offensiva per non permettere agli avversari di rientrare in partita e in quindici minuti segna altri due goal. Il primo è di Leonardi che viene servito in profondità da Galletti e con un diagonale preciso di sinistro infila la palla sotto la traversa e poi, cinque minuti più tardi è Galli che trova la prima gioia personale della stagione dopo essere entrato da poco al posto di Covili, con un destro preciso dall’interno dell’area di rigore che non lascia scampo a Nicolosi. Sul 4 a 1 per i padroni di casa la partita è sostanzialmente chiusa, con la Virtus Castelfranco che non riesce più a reagire, mentre i padroni di casa continuano a creare pericoli in avanti gestendo a proprio piacimento il ritmo della partita. La quinta rete è di Boilini alla mezz’ora con il difensore biancorosso che si ritrova il pallone sui piedi al limite dell’area dopo una respinta sbagliata degli avversari sugli sviluppi un calcio d’angolo e con un pallonetto infila il pallone alle spalle di Nicolosi.

Nel finale di partita mister Rossi da spazio anche ai giovani in panchina e la Correggese avrebbe anche la possibilità di arrotondare ancora di più il risultato con Antenucci che non riesce però a inserire il proprio nome nel tabellino dei marcatori. L’attaccante biancorosso servito in profondità prima anticipa Nicolosi in uscita, ma il suo tiro esce di poco alla sinistra della porta dei modenesi e, pochi minuti dopo ancora il numero nove della Correggese a tu per tu con il portiere prova a saltarlo spostandosi il pallone sulla destra, ma viene fermato dall’estremo difensore. L’ultima occasione del match è sui piedi prima del giovane Casini poi di Cappelluzzo dopo una discesa di Ghizzardi sulla corsia di destra, ma entrambi i giocatori biancorossi perdono il tempo per calciare permettendo così alla difesa di recuperare, poco prima del triplice fischio del direttore di gara.



Spogliatoi

“Sono soddisfatto della prestazione della squadra – ha commentato mister Ivano Rossi al termine della gara – perché abbiamo reagito bene dopo essere andati in svantaggio. Sicuramente ritrovarsi sotto uno a zero non era nel nostro piano partita e in quel momento è salita un po’ di paura, infatti per alcuni minuti ci siamo disuniti senza riuscire a dare continuità al nostro gioco”. “Quella di oggi era una partita difficile sotto l’aspetto mentale – ha proseguito – perché affrontavamo una formazione che è ancora a zero punti in classifica, ma non finirà sicuramente il campionato in questo modo e inizierà a conquistare punti, anche se l’importante era che non iniziasse a farlo contro la Correggese”. “Aver trovato il pareggio prima dell’intervallo ci ha aiutato – ha continuato il mister biancorosso – perché ci siamo potuti tranquillizzare e poi nella ripresa credo che non ci sia stata praticamente partita. Non era importante il numero di goal segnati, ma dare continuità al lavoro che stiamo facendo visto che su diversi aspetti dobbiamo ancora migliorare”.



Tabellino

CORREGGESE – VIRTUS CASTELFRANCO 5-1

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Boilini (34’ st Truzzi), Covili (10’ st Galli), Benedetti, Carini, Vernia, Galletti (24’ st Bassoli), Antenucci, Errichiello (30’ st Casini), Leonardi (30’ st Cappelluzzo). A disposizione: Cipriani, Vezzani, Caselli, Pipoli. Allenatore: Ivano Rossi.

VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Valcavi (30’ st Belfakir), Albertini, Lippo, Gueye (47’ st Mazzocchi), Tumminelli, Sanogo (18’st Ferri), Romanciuc, Bojardi (18’ st Bahi), Zenzola, Abdelazim. A disposizione: Gagliardi, Ed Darraj, Ogunleye, Simonetti, Mazzocchi, Bellori. Allenatore: Fabrizio Daghio.

Reti: 8’ pt Abdelazim (V), 43’ pt Carini, 6’ st Galletti, 16’ st Leonardi, 21’ st Galli, 32’ st Boilini (C).

Arbitro: Federico Danielli di Bologna (Soverini – Castellari).

Note: ammoniti: Covili, Errichiello (C), Albertini (V). Angoli: 4 / 1. Recupero: 1’ pt / 3’ st.



I risultati

Agazzanese – Sporting Scandiano 1-2, Arcetana – Gotico Garibaldina 2-1, Brescello Piccardo – Fabbrico 1-0, Calcio Zola – Salsomaggiore 1-1, Correggese – Virtus Castelfranco 5-1, Fidentina – Real Formigine 2-1, Rolo – Colorno 3-1, Terre di Castelli – Borgo San Donnino 1-1, Vianese – Nibbiano&Valtidone 0-0.



Classifica

Nibbiano&Valtidone 21, Borgo San Donnino 21, Correggese 18, Calcio Zola 18, Terre di Castelli 17, Vianese 17, Salsomaggiore 17, Fidentina 16, Agazzanese 15, Brescello

Piccardo 14, Gotico Garibaldina 13, Arcetana 12, Rolo 11, Colorno 9, Sporting Scandiano 7, Real Formigine 5, Fabbrico 5, Virtus Castelfranco 0.

Matteo Pierotti