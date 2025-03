Eccellenza, punto d'oro per il Formigine che si avvicina alla salvezza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Altra prova positiva ma niente gol per l’Agazzanese di mister Piccinini, costretta alla divisione della posta da una delle squadre più in palla del torneo, il Real Formigine imbattuto tra le mura amiche nel girone di ritorno. Per i granata si amplia a quattro lunghezze il gap dall’area playoff. C’è tuttavia ancora tempo e modo per recuperare lo svantaggio. Granata nel consueto assetto (43-1-2), con Bragalini, Reggiani, Maffezzoli e Favari sulla linea arretrata davanti all’ottimo Bertoz-zi, Gueye, Mastrototaro, e Soumahoro a centrocampo e Mjehmetaj più avanzato a supporto di Carella e Vai. Più propositiva la squadra di casa in avvio, con Cantarello (3’) che chiama quasi subito al lavoro, ben sbrigato, l’estremo ospite con tiro da fuori.

Le imperfette condizioni del campo non consentono giocate di fino e allora entrambe le contendenti si adeguano, ricorrendo alle palle alte e lunghe per creare qualche minaccia. Così intorno al 20’ e l’Agazzanese a rendersi pericolosa quando su cross di Favari, Mastrototaro appoggia di petto all’indirizzo dello smarcato Carella, il cui mancino si perde d’un niente a lato. Tre minuti oltre tocca al Real andare vicino al vantaggio con felice combinazione tra Mata e Stanco, il cui tentativo col destro trova la prodigiosa opposizione di Bertozzi. Real in seguito più intraprendente ma senza più riuscire ad impensierire il portiere granata e prima frazione che dice di più possesso da parte dei ragazzi di mister Cattani.In avvio di ripresa, però, sono gli ospiti a farsi minacciosi con tiro di poco alto di Mastrototaro, liberato da una sponda di Vai.

Poi a metà frazione è ancora bravo Bertozzi, stavolta in uscita tempestiva, a chiudere lo specchio al subentrato Napoli. L’intensità di gioco è nel frattempo cresciuta, come la voglia di superarsi a vicenda da parte delle contendenti, chi per motivi d’alta classifica e chi per consolidarsi al di fuori dell’area playout. E, minuto 26, il possibile match ball capita tra i piedi di Soumahoro, liberato a tu per tu, all’altezza del dischetto del rigore, da una ficcante e corale azione in ripartenza, ma la stoccata del centrocampista si infrange sulla figura di Rossi, che di puro istinto evita la capitolazione ai suoi. Il campanello d’allarme non suona inascoltato tra le file dei padroni di casa, ora più guardinghi.REAL FORMIGINE 0 AGAZZANESE 0REAL FORMIGINE: Rossi, Iodice, Macchioni, Arati, Galli, Laruccia (22’ st Savino), Cantarello (12’ st Angelillis), Davoli (29’ st Zafferri)), Stanco, Mata (36’ st Masoch), Barbieri (19’ st Napoli). (Carella, Toccaceli, Cuoghi, Marverti). All. Cattani.AGAZZANESE: Bertozzi, Bragalini (48’ st Vago), Favari, Gueye (36’ st Bakraoui e poi 40’ st Pastorelli), Reggiani, Maffezzoli, Mehmetaj, Soumahoro (36’ st Farina), Carella, Mastrototaro, Vai (45’ st Leone). (Di Maio, Barba, Haldeda). All. Piccinini.ARBITRO: Cappello di Imola.NOTE: ammoniti Reggiani, Cantarello e Gueye.