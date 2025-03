Eccellenza, pure la Correggese passeggia col Castelfranco: finisce 8 a 1

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Correggese torna alla vittoria dopo due pareggi consecutivi non sbagliando l’approccio nella sfida di Castelfranco e imponendosi per 8-1 grazie alle reti di Antenucci, autore di una tripletta, Ghizzardi, Cappelluzzo che ha messo a segno due reti, Calì ed Errichiello, accorciando così nuovamente in classifica nei confronti della capolista Nibbiano&Valtidone sconfitta dalla Vianese. I biancorossi iniziano subito con il piede giusto la sfida di Castelfranco prendendo subito in mano le redini del gioco e con l’approccio giusto alla gara. Il primo a calciare verso la porta avversaria è Galletti con Nicolosi che respinge. Il portiere di casa, con alle spalle anche una stagione nella Juniores della Correggese riesce a deviare anche il tiro da posizione ravvicinata di Antenuccci pochi minuti dopo, ma la palla sbatte sul palo e si infila in rete per il vantaggio della formazione reggiana.

Sbloccato il risultato la Correggese prende subito il largo realizzando altre due reti prima dell’intervallo. Il raddoppio dei biancorossi è ancora ad opera di Antenucci, che riceve palla sulla destra all’interno dell’area di rigore e scarica un diagonale potente e preciso sul quale Nicolosi non può fare nulla, mentre la terza rete è di Ghizzardi che, dopo una discesa sulla corsia di destra trova la via del goal con un tiro cross che si infila sotto l’’incrocio dei pali. All’intervallo la partita è già virtualmente chiusa con i tre goal di vantaggio da parte della formazione di mister Ivano Rossi, con i padroni di casa che hanno provato a rendersi pericolosi direttamente da calcio di punizione con Campani, con la sfera che è uscita di poco sopra la traversa.

La Correggese nonostante il vantaggio non abbassa il ritmo della propria partita e continua a trovare costantemente la via della rete. Antenucci sfiora la tripletta personale dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, ma il numero nove biancorosso a tu per tu con Nicolosi calcia a botta sicura, ma il pallone esce di pochissimo. La quarta rete porta quindi la firma di Cappelluzzo che dopo nemmeno un minuto dall’occasione sbagliata da Antenucci, trova la rete calciando da terra una palla vagante e infilandola alle spalle di Nicolosi. Lo stesso attaccante della Correggese trova la doppietta personale e il quinto goal della gara due minuti dopo trovando la via della rete sugli sviluppi di un batti e ribatti in area di rigore. A venti minuti dal termine arriva il sesto goal della partita, con Antenucci che mette a segno la propria tripletta personale sfruttando un errore della difesa e non sbagliando il bersaglio da pochi passi dalla porta di Nicolosi. Al 76’ di gioco trova il goal anche Calì, che si sblocca dopo il suo ritorno in biancorosso battendo Nicolosi direttamente da calcio di rigore, prima del gol della bandiera dei padroni di casa con Campani che nemmeno due minuti dopo anticipa Cipriani in uscita e mette in rete. A fissare il risultato sul definitivo 8 a 1 ci pensa Errichiello che riceva palla in area di rigore, salta due avversari e scarica un destro potente sotto la traversa. Ora i biancorossi si trovano a tre punti di distacco dalla capolista Nibbiano, che vede avvicinarsi anche la Vianese dopo la vittoria nello scontro diretto proprio con i piacentini.La squadra di Napolitano, già retrocessa matematicamente, subisce l'ennesima goleada e resta fanalino di coda a zero punti.“Abbiamo avuto un buon approccio alla partita – ha affermato a fine gara il tecnico della Correggese Ivano Rossi – non sbagliando nulla fin dal primo momento in cui è iniziata la gara. L’avvio di gara non è stato blando, ma abbiamo dimostrato fin da subito di voler trovare la via della rete per indirizzare la partita”. L’importanza per la sfida di oggi erano solamente i tre punti senza guardare il numero di goal realizzati: “Siamo nella parte finale della stagione – ha continuato l’allenatore biancorosso – e l’unica cosa importante adesso sono i tre punti non quanti goal avrebbe realizzato la Correggese. Dobbiamo dimostrare grande rispetto nei confronti di una società che sta portando a conclusione la stagione con grande dignità, nonostante tante difficoltà”. “Sapevamo che sul piano tecnico avremmo dovuto provare soluzioni diverse – ha proseguito – cercando soluzioni veloci. In alcuni casi abbiamo avuto troppa fretta, mentre il nostro focus doveva essere quello di cercare più soluzioni palla a terra”. Ora c’è la parte finale di stagione, con tre punti di distacco dalla capolista: “Andiamo avanti – ha concluso il tecnico Ivano Rossi – non dobbiamo sbagliare nulla, cercando di avere quella cattiveria agonistica necessaria per chiudere al meglio questo finale di stagione che ci vede ancora in lotta per un obiettivo molto importante”.VIRTUS CASTELFRANCO – CORREGGESE 1-8VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini (30’ st Antra), Ogunleye, Romanciuc, Musi (16’ st Cannas), Ferrari (23’ st Leoni), Campani, Mariano, Cusano (26’ st Tondelli), Simonetti, Gueye (36’ pt Tajeddine). A disposizione: Gagliardi, Lopez. Allenatore: Napolitano.CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Pipoli (23’ st Boilini), Covili, Caselli (1’ st Calì), Benedetti, Galletti (11’ st Errichiello), Vernia, Antenucci, Siligardi (16’ st Leonardi), Cappelluzzo (39’ st Ferrari). A disposizione: Piccinardi, Truzzi, Galli, Carini. Allenatore: Rossi.Arbitro: Michele Giorgini di Cesena (Alemani – Caminati).Reti: 16’ pt, 20’ pt, 24’ st Antenucci, 32’ pt Ghizzardi, 16’ st, 18’ st Cappelluzzo, 31’ st rig. Calì, 44’ st Errichiello (C), 33’ st Campani (V).Note: recupero: 1’ pt, 3’ st.