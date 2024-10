Eccellenza, sabato ad Arceto è già sfida salvezza per il Formigine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L'approccio alla partita di domenica contro il Nibbiano – dice Alessandro Ghidini, ds del Formigine - è stato ancora una volta corretto, i ragazzi devono crescere nei duelli e nella cattiveria, ma questo è uno scotto che sapevamo di dover pagare.

Dobbiamo essere più cattivi negli ultimi 10 metri, dove a volte siamo troppo leziosi nel tentare giocate belle ma poco efficaci. Eravamo consapevoli di intraprendere un'avventura in salita, ma se l'approccio sarà lo stesso anche con avversarie più abbordabili abbiamo le carte in regola per venirne fuori. Ciò che ci fa stare più sereni è il fatto che il lavoro settimanale è svolto in modo impeccabile e come società e staff siamo vicini ai ragazzi per cercare di invertire la rotta'.

Sulla fase realizzativa, Ghidini è fiducioso ed esclude operazioni di mercato: 'Non penso che la squadra abbia un problema in attacco, per molti è la prima volta in questa categoria e trovare la quadra per un attaccante è più difficile. Le trame di gioco si vedono, stiamo crescendo. Al momento non ci saranno nuovi acquisti. Si allenava con noi Luca Baldari, un 2004 che ha giocato nella Primavera del Sassuolo, ma ora non c'è più perché ci ha detto che aspetta sempre una squadra di Serie D, che allora l'aspetti...'

Matteo Pierotti