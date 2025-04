Eccellenza, sono ben 4 i posti liberi per i ripescaggi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sono attualmente ben 4 i posti in Eccellenza per i ripescaggi. Perché con la fusione, ormai ufficiale, tra Borgo San Donnino e Fidentina (in pratica il titolo dei borghigiani andrà al Crer), con la probabile retrocessione di 3 e non 4 emiliano romagnole dalla Serie D grazie alla penalizzazione di ben 15 punti inflitta alla Zenith Prato (ma ai toscani potrebbero ridare 5 punti che vorrebbero dire playout e non retrocessione diretta), sono 4 i posti liberi per i ripescaggi. In pratica, le 4 semifinaliste dei playoff regionali di Promozione avranno la possibilità di essere ripescate, poi toccherà alla vincente della coppa Italia, ovvero i parmensi del Fornovo Medesano che in finale hanno battuto la Comacchiese. Se poi aggiungiamo che una delle retrocesse dalla D, l'United Riccione, quasi sicuramente non si iscriverà (società fantasma con problemi di debiti), allora i posti saranno 5 (sperano le modenesi Sanmichelese e La Pieve, ma non solo). Aggiungiamo anche che se una, o due, delle squadre di Eccellenza che faranno gli spareggi salirà in D, allora diventeranno addirittura 6 o 7. Insomma, anche quest'anno in Eccellenza ci sarà una valanga di ripescaggi. Un po' meno nelle serie inferiori visto che dalla prossima stagione in Promozione i gironi passeranno da 18 a 17, anzi alla fine saranno a 16 visto che qualche società farà fusioni e qualcuna scomparirà.

Matteo Pierotti