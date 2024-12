Eccellenza. Stanco: 'Il Formigine si deve solo sbloccare mentalmente'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

domenica scorsa col Formigine nella partita pareggiata col Rolo. L'ex attaccante del Modena, dove ha collezionato 160 presenze, ma che ha anche vestito le maglie di altre due società modenesi, Carpi e Terre di Castelli, non ha segnato ma è comunque riuscito a dare a dare una mano ai suoi compagnia. E' tornato nel Modenese dopo una breve e sfortunata parentesi al Giulianova. 'Il Giulianova - racconta Stanco – mi ha cercato la scorsa estate dopo le due partite degli spareggi nazionali che ho giocato contro di loro quando ero al Terre. Purtroppo ho dovuto fare i conti con un infortunio al piede che mi ha tenuto fuori cinquanta giorni e ho dovuto giocare le mie uniche due partite da titolare con infiltrazioni.

Potevo rimanere a Giuliano – prosegue Stanco - e avevo delle offerte anche da squadre marchigiane, ma avevo capito che per la mia famiglia era meglio tornare a casa. Ho scelto Formigine perché mi è piaciuta la visione della società e del presidente Castelli. La squadra, nonostante la classifica (penultimo posto a -6 dai playout), ha qualità e ci sono molti giovani bravi. Dobbiamo solo sbloccarci mentalmente perché la squadra ha qualità, soprattutto dopo gli ultimi arrivi'. 'Mi sento ancora bene – conclude Stanco - e ho voglia di dare il massimo per il Formigine, poi so bene che quando uno arriva a una certa età deve anche ragionare su cosa vorrebbe fare dopo. Mi piacerebbe allenare nelle giovanili in futuro, magari partendo da qui a Formigine, ma ora sono concentrato solo sul campo'.

Matteo Pierotti