Eccellenza, Terre Castelli-Correggese, un pari che non serve a nessuno

La Correggese non riesce a tornare alla vittoria dopo la sconfitta casalinga della scorsa settimana contro la Fidentina, con i biancorossi che a Castelvetro vengono fermati dal Terre di Castelli, in una sfida molto delicata tra due formazioni di alta classifica reduci entrambe da un ko nel turno precedente. Mister Ivano Rossi cambia alcune pedine nell’undici titolare con Bertozzini che rientra dal primo minuto, anche se il capitano sarà costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’intervallo per un problema muscolare, mentre nel reparto offensivo Siligardi e Calì affiancano Antenucci, con Cappelluzzo e Leonardi pronti a subentrare a partita in corso.

Nella prima frazione di gioco, su un campo che rende molto veloci i ritmi della partita è la Correggese a rendersi maggiormente pericolosa anche se i biancorossi faticano a concretizzare tutta la mole di gioco creata, come quando su un cross dalla destra il pallone attraversa tutta l’area di rigore senza che nessun giocatore riesca ad intervenire per mettere la palla in rete. La formazione di mister Ivano Rossi tiene in mano il pallino del gioco, ma fatica negli ultimi venti metri di campo a trovare la giocata giusta per sbloccare la partita, con Siligardi che è il più pericoloso in casa Correggese cercando più volte la porta, senza però riuscire a inquadrarne lo specchio.

Nell’ultima parte di frazione sono i padroni di casa a farsi vedere in avanti con Cipriani che è bravo in due occasioni a dire di no al Terre di Castelli, permettendo ai suoi di andare negli spogliatoi in parità.Nella seconda frazione di gioco sono i padroni di casa a partire forte facendosi subito vedere dalle parti di Cipriani con due calci piazzati che non portano a nulla, mentre la Correggese fatica a riprendere in mano il pallino del gioco. Superato il momento di difficoltà i biancorossi tornano a farsi vedere in avanti con Antenucci, ma l’attaccante della Correggese non riesce a trovare il gol che potrebbe sbloccare la partita. Con il passare dei minuti il ritmo della gara si abbassa, con i padroni di casa che sul finale provano a trovare la via della rete, ma al triplice fischio del direttore di gara il risultato è invariato e le due squadre si dividono la posta in palio.TERRE DI CASTELLI – CORREGGESE 0-0TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gargano, Ben Driss, Giordano, Dembacaj, Hajbi, Barbolini, Bruno (31’ st Nait), Tzvetkov (23’ st Scarlata), Iori (38’ st Esposito), Hasanaj. A disposizione: Venturelli, Deliu, Gozzi, Mondaini, Pigozzi, Baldari. Allenatore: Marco Fila.CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Boilini, Galli, Bertozzini (45’ pt Benedetti), Carini, Errichiello, Galletti (31’ st Bassoli), Antenucci (23’ st Cappelluzzo), Siligardi, Calì (45’ st Leonardi). A disposizione: Piccinardi, Covili, Caselli, Vernia, Casini. Allenatore: Ivano Rossi.Reti:Arbitro: Enrico Lelli di Cesena (Saccone – Caminati).Note: ammoniti: Hasanaj, Giordano, Barbolini, Nait (T), Carini, Galli (C).