Eccellenza, Terre Castelli vince derby col Formigine e ora è secondo

Al terzo minuto di recupero del primo tempo ancora il Terre di Castelli pericoloso con Barbolini che, approfittando di una palla persa in uscita dalla difesa del Formigine, serve Scarlata che, all’altezza del dischetto del rigore, manca per pochissimo l’impatto col pallone. Nel secondo tempo il canovaccio della partita non cambia, con il Terre di Castelli che fa la partita e che negli ultimi 25 minuti, complice un Formigine più sbilanciato, crea le opportunità più grosse. Al 65’ Barbolini si accentra e calcia col sinistro, trovando l’opposizione di Rossi coi pugni. Al minuto 68 Scarlata entra in area di rigore palla al piede e calcia debolmente, il suo tiro però viene deviato e obbliga Rossi a respingere la palla di piede in controtempo. Al 72’ Masoch perde una palla sanguinosa, favorendo il contropiede tre contro due del Terre di Castelli, Bruno serve Tzvetkov davanti al portiere, ma l’attaccante esita prima di calciare e si fa rimontare da Galli.



Al 78’ raddoppia il Terre di Castelli con Barbolini che supera che con un pallonetto elude l’uscita di Rossi e vanifica il tentativo di salvataggio sulla linea di Galli. All’ 89’ squillo per il Formigine con Masoch che calcia da appena dentro l’area di rigore, trovando però la deviazione di un compagno che respinge una conclusione che sembrava diretta in rete.

Tabellino

REAL FORMIGINE-TERRE DI CASTELLI 0-2

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni (46’ Saccani), Cornia S. (75’ Khalili), Galli, Mazzarano, Loporcaro, Masoch, Napoli, Bellentani (62’ Crispino), Roncaglia (75’ Carrera). A disp. Cornia F., Khalili, Davoli, Toccaceli, Angelillis, Fusco. All. Catani

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Gargano, Hasbi, Giordano, Gozzi (85’ Gigli), Massari, Barbolini, Pigozzi, Iori (89’ Ben Driss), Esposito (62’ Bruno), Scarlata (69’ Tzvetkov). A disp. Gibertini, Ben Driss, Deliu, Artati, Nardi, Malo. All. Domizzi

Arbitro: Battilani di Imola

Reti: 22’ Hasbi, 78’ Barbolini

Note: ammoniti Cattani, Giordano, Esposito, Napoli

Matteo Pierotti