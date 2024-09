Eccellenza: Terre di Castelli, andamento lento. E Habib va al Rolo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Anzi, è già cambiato. Intanto l'attaccante Giovanni Habib arrivato quest'estate dal Formigine, ha già salutato la truppa: poco impiegato, ha chiesto espressamente di essere ceduto e alla fine si è accordato col Rolo dove ritroverà il suo grande estimatore Pietro Ferraboschi. Per rimpiazzarlo il ds del Terre Pietro Buttitta ha contatto Salvatore Ferrara, nell'ultima stagione al Castelfranco, ma non si è ancora trovato l'accordo economico. L'idea sarebbe quella di prendere, ma a dicembre, un altro ex Castelfranco, Nicolò Bertetti che non sta facendo bene alla Vianese ch però punta molto su di lui. Poi c'è da piazzare anche Luca Esposito, che non ha fatto bene finora. Con l'arrivo di Bationo la sua partenza sembrava scontata, ma adesso che non c'è più Habib (ha firmato ieri col Rolo), ora potrebbe anche rimanere, almeno fino a dicembre quando la squadra, se non dovesse essere nella zone alte della classifica, sarà sicuramente rivoluzionata.

Matteo Pierotti