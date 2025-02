Eccellenza, Terre di Castelli beffato al 96' a Fabbrico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Beffa finale per il Terre di Castelli sul difficile campo del Fabbrico. Primo tempo molto combattuto con ospiti più padroni della manovra e Fabbrico che si chiude e riparte pericolosamente. Al 29’ bella azione dei locali che liberano Pedrazzoli al tiro ma Gibertini controlla. Il Terre arriva bene fino alla trequarti ma poi non riesce a sfondare e così al 39 in altra bella azione dei padroni di casa porta Lari al tiro ma la palla viene rimpallata e salva la difesa di Domizzi. Un minuto dopo ed ecco che Iori salta il difensore ed entra in area a tu per tu con Auregli ma viene agganciato mentre sta per calciare, il direttore di gara sorvola. Al 43’ bella incursione di Ben Driss che crossa per Hasanaj che colpisce il palo dopo una deviazione di un difensore locale.

Al 44’ si sblocca la gara con uno schema da angolo del Terre che mette Iori in condizioni di controllare e segnare dal limite con un destro imprendibile. Secondo tempo in cui il Terre sembra in controllo anche se il Fabbrico cerca di combattere su ogni pallone. Al 61’ Bruno entra in area dopo un bello scambio con Esposito ma il tiro viene rimpallato sul più bello. Un minuto più tardi con il Fabbrico sbilanciato alla Ricerca del pareggio Iori protegge palla a metà campo e salta il proprio marcatore lanciandosi a rete, nella volata verso la porta lo affianca Scarlata a cui Iori lascia l’onore di depositarla in rete.

Partita in ghiaccio a quanto potrebbe sembrare anche perché nei dieci minuti successivi ancora Iori lanciato a rete da Scarlata manca il terzo gol ed ancora lo stesso Scarlata eccede in virtuosismi anziché puntare al gol. Al 75’ il Fabbrico da calcio d’angolo accorcia a sorpresa. La battuta inganna un po’ Gibertini che respinge in maniera un po’ goffa arriva sul pallone Andolina che al volo trova lo spiraglio giusto. All’80’ punizione generosa concessa al Fabbrico, batte Scappi e Gibertini devia non senza qualche patema. Dopo i vari cambi ancora il Terre vicino al terzo gol con Scarlata che mette a sedere Scappi ma da solo davanti ad Auregli si fa anticipare dai difensori. A recupero ormai superato da almeno un minuto il pareggio locale, Dembacaj sbaglia l’unica giocata della partita mettendo in fallo laterale una palla in cui era in controllo e ne approfitta Lari che serve Zampino in piena area, cross basso dove Scappi arriva a depositare in rete. Inspiegabile l’extra time concesso dall’arbitro Mariano di Bologna.FABBRICO-TERRE DI CASTELLI 2-2 Reti: al 44’ Iori (T), al 62’ Scarlata (T), al 75’ Andolina (F), al 96’ Scappi (F) Fabbrico: Auregli, Galeotti (dal 26’ Albertini e dal 46’ Barbieri), Andolina, Sabattini (dal 81’ Gibertini), Scappi, Tamagnini, Traore (dal 65’ Minelli), Koni, Zampino, Lari, Pedrazzoli (dal 85’ D’Ambrosio). A disposizione: De Prisco, Secondulfo, Beltrami. Allenatore: GolinelliTerre di Castelli 1907: Gibertini 5,5, Gargano 6, Ben Driss 6,5, Giordano 5, Dembacaj 6, Hajbi 6, Hasanaj 5,5, Bruno 6,5 (dal 85’ Pigozzi 6), Tzvetkov 6,5 (dal 62’ Scarlata 6), Iori 7 (dal 91’ Gigli sv), Esposito 5 (dal 71’ Nait 6). A disposizione: Venturelli, Azzi, Gozzi, Mondaini, Baldari. Allenatore: FilaAmmoniti: Tamagnini (F) al 63’Recupero: 1 pt, 4 st