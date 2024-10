Eccellenza, Terre di Castelli continua a vincere, Castelfranco al palo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo tempo con il Terre che preme maggiormente e che porta i propri attaccanti spesso alla conclusione, dapprima con Esposito che al 53’ dribbla il difensore e calcia in diagonale ma Nicolosi devia in angolo e poi con Malo al 54’ che da centro area conclude a colpo sicuro ma ancora il portiere ospite interviene con successo. Un minuto dopo ed ancora Esposito lanciato nel lato sinistro dell’area avversaria salta il portiere e calcia centrando il bersaglio anche se da posizione defilata ma Ogunleye salva sulla riga. Al 59’ Zenzola in azione di alleggerimento controlla e calcia di sinistro con la palla che sfiora il palo alla destra di Gibertini. Al 60’ raddoppio del Terre con Malo che entra in area da sinistra, sterza verso destra e conclude imparabilmente in diagonale. Al 63’ Iori salta l’ultimo difensore ma calcia sul portiere in uscita.



Incredibile poi al 75’ come lo stesso Iori non riesca a segnare sulla riga di porta e senza portiere dopo che Barbolini gli serve il migliore degli assist. Al 76’ occasione per la Virtus dopo una respinta di Gibertini raccoglie Bahi che appoggia a Bojardi ma sulla riga di porta Massari impedisce la marcatura. Al 89’ ancora Barbolini in fotocopia salta il diretto marcatore e scende sul fondo mettendo all’indietro per Nait che calcia ma ancora Nicolosi para. Terzo gol che arriva però al 92’ con gli stessi interpreti ed ex di turno a parti invertite, assist di Hajbi e gol di testa del piccolo Nait.



Tabellino

TERRE DI CASTELLI-VIRTUS CASTELFRANCO 3-0

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Hajbi, Arati (90’ Ben Driss), Gigli, Massari, Nait, Giordano, Iori, Malo (67’ Barbolini), Esposito (82’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Gargano, Deliu, Bationo, Opoku, Guidotti. All. Domizzi.

V. CASTELFRANCO: Nicolosi, Albertini, Valcavi (46’ Romanciuc), Lippo (51’ Ferri), Tumminelli, Ogunleye (88’ Mazzocchi), Bahi, Sanogo, Bojardi, Abdelazim, Zenzola (75’ Gueye). A disp. Garofalo, Mininno, Ed Darraj, Campani, Bellori. All. Daghio.

Arbitro: Cappello di Imola

Reti: 20’ Hajbi, 60’ Malo, 92’ Nait

Note: ammoniti Nait e Ogunleye

Matteo Pierotti