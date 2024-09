Eccellenza, Terre di Castelli ne fa quattro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Fino alla mezz’ora assistiamo a una gara combattuta, forse condita da qualche fallo di troppo degli ospiti che raccolgono un paio di ammonizioni, ma non riescono a impensierire la difesa del Terre. Al 30’ azione personale di Scarlata raccoglie un ottimo assist, scarta il diretto marcatore, finta sul portiere e deposita in rete: 1-0. Fidentina barcolla e le punte del Terre non perdonano, tant’è che prima Malo, poi Iori rimpinguano il bottino. Prima della fine del primo tempo Nocciolini si procura una bella palla gol, ma la sciupa, mentre dall’altra parte è Gigli a sprecare di testa.

Nel secondo tempo ospiti sono maggiormente motivati, ma i locali gestiscono la situazione. Al 7’ i granata si fanno pericolosi con Compiani che calcia da fuori, mentre al 18’ ci prova di nuovo il bomber Nocciolini, che si fa spazio e calcia da sinistra un diagonale velenoso, ma Venturelli salva con un’ottima parata.



Sul successivo angolo ecco l’unico pasticcio della difesa locale, con palla che vaga e colpisce il braccio di Hajbi: è rigore, ma Nocciolini si lascia ipnotizzare da Venturelli che gli nega la gioia del gol. L’errore dal dischetto spegne un po’ gli ardori della Fidentina che cerca di ritrovare verve con gli ingressi dalla panchina, ma anche il Terre cambia e trova una pericolosa ripartenza con Scarlata che imbecca Malo bravo nel gestire il pallone e nel gonfiare nuovamente la rete avversaria.



Tabellino

Terre di Castelli 1907 - Fidentina 4-0

Terre di Castelli 1907: Venturelli, Azzi (dal 19’st Gargano), De Lucca, Arati, Gigli, Hajbi, Bruno (dal 23’st Giordano), Pigozzi (dal 35’st Bationo), Iori, Malo (dal 30’st Esposito), Scarlata (dal 43’st Habib). All.: Domizzi.

Fidentina: Marconi, Agostinelli, Visconti, Petrelli (dal 35’st Calzetti), Leporati (dal 32’st Cruoglio), Dodi, Varani, Compiani (dal 41’st Saccani), Nocciolini, Pasaro (dal 12’st Saia), Del Grosso (dal 7’st Araldi). All.: Montanini.

Arbitro: Milandri di Cesena.

Reti: al 30’ Scarlata, al 40’ e 76’ Malo, al 43’ Iori

Note: ammoniti Del Grosso (F), Petrelli (F), Bruno (T), Venturelli (T) e al 82’ Iori (T).



Spogliatoi

Mister Domizzi: “Oggi molto bene, sono soddisfatto, finalmente una prova di qualità, aggressività, intraprendenza, coraggio. Siamo partiti subito forte riuscendo ad incanalare sui binari giusti una partita parecchio insidiosa'.

Matteo Pierotti