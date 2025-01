Eccellenza, Terre di Castelli perde ad Agazzano e la vetta rimane a -7

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Terre di Castelli perde ad Agazzano e soprattutto perde la grande occasione di portarsi a -4 dalla vetta occupata sempre dalla Correggese che sabato sarà di scena a Castelvetro. Al primo tentativo di affondo Leone guizza sulla mancina e va giù in area a stretto contatto con un difensore, ma l'arbitro, vicino all'azione, non ravvede alcuna scorrettezza. A lato poi una conclusione di Iori, mentre poco oltre il 10' Carella uncina un gran pallone in area vedendosi deviata fortuitamente in angolo la stoccata a botta sicura. Il Terre di Castelli replica colpo su colpo e al 15', sugli sviluppi del primo angolo, è provvidenziale il salvataggio nei pressi della linea di Reggiani sul diagonale velenoso di Hasanaj.

5' più tardi ancora minacciosi gli ospiti quando Esposito fila via verso il fondo e mette in mezzo un cross teso dalla mancina che non trova pronto alla deviazione nessuno dei compagni. Esposito continua a far tribolare Negri e, minuto 23', offre un buon pallone a Scarlata, il cui tiro è peraltro facile preda di Bertozzi. Lo stesso Negri, tuttavia, quando si spinge in avanti diventa un fattore e infatti al 26' pennella un gran cross dalla destra per la perentoria incornata di Vai che vale l'1-0. Subito dopo l'occasione per il raddoppio è sul mancino di Mehmetaj, la cui volèe viene però murata. La reazione della squadra di Domizzi pare tutt'altro che veemente, ma sfocia comunque nel pareggio (37') quando, su angolo dalla mancina, Bertozzi perde palla in uscita regalando la deviazione insperata e vincente a Iori.

L'Agazzanese accusa il colpo e, su altra indecisione della difesa, Scarlata spara a lato l'occasione del sorpasso e più in là l'estremo granata si riscatta dicendo di no ad una sassata indirizzata sotto la traversa di Giordano. Nella ripresa, poco prima del 20', i padroni di casa guadagnano due calci d'angolo consecutivi e sul secondo si spegne a lato la deviazione aerea di Vago. Poi è ancora lo scatenato Negri (27'), imbeccato da un'apertura di Carella, a dare il là al nuovo vantaggio dei locali, filando via sulla destra e mettendo in mezzo un cross basso che il portiere smanaccia in uscita sui piedi di Vai, pronto a firmare il 2-1, con doppietta personale, di tap in. Gli ospiti stentano reagire colpendo peraltro una traversa con tiro cross sballato di Gargano, ma in realtà Reggiani e compagni rischiano più nulla incamerando così tre punti preziosi.AGAZZANESE-TERRE DI CASTELLI 2-1Agazzanese: Bertozzi, Negri, Favari, Gueye, Reggiani, Vago, Mehmetaj (28'st Soumahoro), Leone (40'st Bragalini), Carella, Mastrototaro, Vai. A disp: Di Maio, Barba, Bakraoui, Haldeda, Pastorelli, Stroppa. All: Piccinini.Terre di Castelli: Gibertini, Gargano, Ben Driss, Giordano, Gigli (37'st Baldari), Hajbi (29'st Dembacaj), Bruno (1'st Barbolini), Hasanaj, Esposito (21'st Pigozzi), Iori (21'st Tzvetkov), Scarlata. A disp: Venturelli, Deliu, Nait, La Manna. All: Domizzi.Arbitro: Lupo di Venosa.Reti: 26'pt e 28'st Vai, 37'pt Iori.Note: Ammoniti: Gigli, Hajbi, Mehmetaj, Soumahoro, Bragalini.