Eccellenza: Terre di Castelli raggiunto al 94' su rigore dall'Agazzanese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 48’ incursione sulla sinistra di Hajbi che mette al centro per Scarlata, sinistro fuori. Al 66’ ancora Scarlata che si libera al tiro dalla destra ma Bertozzi compie l’unica vera parata della giornata. Al 71’ risponde Pastorelli che affonda sulla sinistra e calcia fuori un ottimo pallone. Quando tutto fa pensare che le squadre non riescano a superarli il Terre con una azione bellissima di Malo e Scarlata mette Iori nella condizione di controllare in area e scaricare un sinistro al fulmicotone nel sette opposto. Siamo al 84’, l’Agazzanese compie gli ultimi due cambi inserendo tutti gli uomini d’attacco e spostando Reggiani a fare la torre in area avversaria. Nella concitazione dei minuti finali il Terre compie un harakiri proprio all’ultimo minuto di recupero quando da una respinta Malo invece di controllare cerca di saltare il difensore con il controllo regalando la ripartenza degli ospiti, palla a destra in area per l’incursione di Farina che sulla riga di fondo viene travolto da Pigozzi.



Rigore ineccepibile che Mastrototaro trasforma sulla sinistra di Gibertini.



Tabellino

Terre di Castelli 1907-Agazzanese 2-2

Reti: al 30’ Esposito (T), al 42’ Carella (A), al 82’ Iori (T) ed al 94’ Mastrototaro su rig. (A)

Terre di Castelli 1907: Gibertini, Azzi, Bruno, Gigli, Massari, Barbolini (dal 63’ Iori), Pigozzi, Esposito (dal 73’ Malo), Giordano, Scarlata (dal 83’ Bationo). A disposizione: Venturelli, Gargano, Ben Driss, De Lucca, Nait, Arati. Allenatore: Domizzi

Agazzanese: Bertozzi, Negri, Barba (dal 84’ Favari), Mastrototaro, Reggiani, Maffezzoli, Soumahoro (dal 60’ Pastorelli), Bragalini (dal 84’ Dyowo Adusa), Carella, Imprezzabile (dal 71’ Gueye), Daniello (dal 71’ Farina). A disposizione: Di Maio, Vago, Diaby, Chiesa. Allenatore: Piccinini

Arbitro: De Lucca di Bologna Assistenti: Di Meo e Gaglio di Parma

Note: ammoniti: al 16’ Bragalini (A), al 29’ Imprezzabile (A), al 31’ Barbolini (T), al 49’ Maffezzoli (A), al 78’ Hajbi (T), al 93’ Dyowo Adusa (A) al 94’ Pigozzi (T) Recupero: pt 1’, st 4’

Matteo Pierotti