Eccellenza, Terre di Castelli supera il Gotico e resta nelle zone alte

Manco farlo apposta la prima insidia per la porta ospite è originata da un disimpegno errato (11’); lesto Scarlata a recuperare la sfera e ad andare allo sparo col mancino, trovando l’opposizione da applausi di un Terenzio in formato super. E’ peraltro il preludio al vantaggio della squadra di mister Domizzi, che arriva 2’ oltre; su azione d’angolo il colpevolmente libero Gozzi vede infrangersi la deviazione sul palo, ma sulla ribattuta del montante il Terre di Castelli costruisce una nuova opportunità con preciso cross da destra che Hajbi, di testa, tramuta in gol. 1-0. Il Gotico non ci sta e al minuto 20, sempre su azione d’angolo calciato da Rossi, Franchi si fionda all’altezza del secondo palo inzuccando nel sacco il pallone dell’1-1. Ala mezzora l’episodio che avrebbe potuto modificare l’andamento dell’incontro, con Nait, in visibile fallo di reazione su Milani, graziato dall’arbitro che preferisce chiudere entrambi gli occhi; incredibile.



Fatto è che in avvio di ripresa (6’) i locali tornano avanti capitalizzando a dovere un ulteriore errore in disimpegno dei biancorossi; stavolta è Esposito ad approfittarne chiamando in causa Terenzio, sulla cui respinta Scarlata è pronto per il tap in del 2-1. Al 21’ bravo l’estremo del Gotico a parare un rigore calciato e propiziato da Esposito, mentre poco oltre la mezzora è la squadra di Achilli a farsi minacciosa con una conclusione volante del neo entrato Bosini, imbeccato da Franchi, che si spegne di poco a lato. Qualche istante oltre il Gotico rischia di farsi ulteriormente molto male regalando a Barbolini il pallone del tris, negatogli dall’ennesima prodezza di Terenzio. Ma al minuto 38 è il Gotico ad avere una ghiotta opportunità per raddrizzarla: su cross di Rossi, però, Zanaboni spara clamorosamente a lato da pochi passi, mentre sul ribaltamento di fronte Barbolini fallisce di nuovo il tris calciando addosso al bravo Terenzio.

Il tabellino

TERRE DI CASTELLI-GOTICO GARIBALDINA 2-1

TERRE DI CASTELLI: Vandelli, Azzi (1’st Gargano), Hajbi, Bruno, Gigli, Gozzi, Barbolini, Giordano, Tzvetkov (1’st Esposito), Nait, Scarlata (30’st Pigozzi). A disp: Venturelli, Massari, Bationo, La Manna, Iori, Malo. All: Domizzi.

GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Rovelli (23’st Menzani), Bernazzani, Mavrov, Milani (23’st Bosini), De Matteo (38’st Gheorghev), Rossi, Makaja (13’st Molinelli), Franchi, Cossetti, Zanaboni. A disp: Rapacioli, Davini, Moschetti, Spotti. All: Achilli.

ARBITRO: Basini di Reggio

RETI: 13’pt Hajbi, 20’pt Franchi, 6’st Scarlata.

Matteo Pierotti