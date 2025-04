Eccellenza, Terre di Castelli supera il Gotico e sale al quarto posto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Partita piena di difficoltà quella di Piacenza per il Terre di Castelli che però porta a casa tre punti molto importanti per tener viva la speranza dei playoff. Partono bene i ragazzi di Domizzi che al secondo minuto sprecano la prima occasionissima con Scarlata, abile nel rubare palla ad un difensore ma molto meno nella conclusione che finisce addosso a Terenzio. Al 5’ Gigli da fuori area impegna ancora il portiere di casa con un tiro indirizzato a fil di palo. Al 11’ bella incursione di Iori ma il suo tiro-cross non viene intercettato da nessuno dei compagni. Al 13’ il gol che decide la partita con una punizione di Scarlata dalla quale scaturisce una mischia con palla che arriva a Barbolini che spara sotto la traversa il pallone del vantaggio.

A questo punto il Terre controlla il gioco di fatto non correndo mai alcun rischio vero e concludendo il primo tempo in vantaggio. Secondo tempo in controllo per gli oronero che rischiano solo al 20’ con un tiro del nuovo entrato Raggi che esce di poco. Al 83’ è invece il Terre ad avere il colpo del ko con Baldari che si invola verso la porta in solitudine, salta il portiere ma poi si fa recuperare la conclusione da un difensore. Ultimi minuti con un tentativo di forcing dei padroni di casa che non porta di fatto a nulla di che. Ora a 180’ dalla fine la matematica tiene ancora in corsa i ragazzi di Domizzi che se la vedranno con Arcetana in casa e Rolo in trasferta e spereranno nei risultati di Vianese ed Agazzanese.

GOTICO GARIBALDINA-TERRE DI CASTELLI 0-1GOTICO GARIBALDINA (4-3-3): Terenzio; Rovelli, Cosenza, Milani (29’ st De Matteo), Bernazzani; Mattioli (7’ st Mavrov), Rossi (33’ st Molinelli), Makaya; Spotti (7’ st Raggi), Franchi, Bosini (34’ st Zanaboni). All. RantierTERRE DI CASTELLI (3-5-2): Gibertini; Gigli, Dembacaj, Hajbi; Barbolini (34’ st Guidotti), Bruno, Mondaini (37’ st Baldari), Giordano, Pigozzi; Iori, Scarlata (18’ st Hasanaj). All.: DomizziArbitro: Mariano di Bologna (Bozza-Di Meo)Rete: 14’ BarboliniArcetana – Vianese 0-4, Borgo San Donnino – Agazzanese sospesa al 45' sullo 0-2 per infortunio all'arbitro, Colorno – Sporting Scandiano 1-0, Gotico Garibaldina – Terre di Castelli 0-1, Nibbiano&Valtidone – Fidentina 2-0, Real Formigine – Brescello Piccardo 0-0, Rolo – Calcio Zola 3-1, Salsomaggiore – Correggese 0-1, Virtus Castelfranco – Fabbrico 0-3.CLASSIFICA: Nibbiano&Valtidone 69, Correggese 67, Vianese 63, Terre di Castelli 55, Fidentina 55, Brescello Piccardo 54, Calcio Zola 53, Agazzanese 52*, Borgo San Donnino 45*, Salsomaggiore 43, Fabbrico 40, Real Formigine 38, Arcetana 37, Rolo 29, Gotico Garibaldina 29, Colorno 24, Sporting Scandiano 22, Virtus Castelfranco 0