Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 37’ forse la migliore occasione per la Fidentina con Nocciolini che conclude di testa un cross di Visconti, Gibertini si supera. Un minuto più tardi la perla della giornata e’ di Scarlata che ricevendo palla da destra lascia partire un pallonetto millimetrico che si insacca nel set opposto. Nel secondo tempo Agostinelli cerca il tiro da fuori che esce di un soffio al minuto 51. Ma al 58’ Tzvetkov chiude la gara concludendo una bella azione corale degli avanti oronero. Un minuto più tardi ed ancora azione di rimessa del Terre che centra la porta ottimamente con Pigozzi che riceve dallo stesso Tzvetkov ed insacca di prima intenzione. La fidentina inserisce a questo punto Alfieri e Pasaro trovando il gol della bandiera proprio con quest’ultimo abile a concludere un cross perfetto di Nocciolini.

La palla non sembra essere entrata per l’ottima parata di Gibertini ma il direttore accorda il gol ai locali. All’81 ultima emozione con Nait messo in porta da Iori che sceglie un improbabile pallonetto, anzichè uno dei tanti modi che avrebbe potuto avere per segnare. Da segnalare l’ottima prova del nuovo acquisto Hasanaj.

FIDENTINA-TERRE DI CASTELLI 1-4Reti: al 14’ e 38’ Scarlata (T), al 58’ Tzvetkov (T), al 60’ Pigozzi (T), al 75’ Pasaro (F)Fidentina: Mora, Agostinelli, Visconti, Petrelli, Leporati, Casarini, Varani, Compiani (dal 61’ Alfieri), Nocciolini, Ferrara (dal 61’ Pasaro), Delgrosso. A disposizione: Cattabiani, Cruoglio, Azzali, Araldi, Saccani, Alinovi. Allenatore: MontaniniTerre di Castelli 1907: Gibertini, Gargano, Ben Driss (81’ Dembacaj), Bruno, Gigli, Hajbi, Barbolini (75’ Nait), Hasanaj, Tzvetkov (65’ Iori), Esposito, Scarlata (56’ Pigozzi). A disposizione: Venturelli, Deliu, Massari, Lamanna, Guidotti. Allenatore: DomizziAmmoniti: al 27’ Hajbi (T), al 53’ Delgrosso (F).Recupero: 1’ pt, 4’ st.