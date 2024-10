Eccellenza, terza vittoria di fila del Terre di Castelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 38’ palo di Turrini.SP. SCANDIANO-TERRE DI CASTELLI 0-3 SP. SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti (71’ Burani), Staiti, Maccabruni, Bonora, M. Barbieri, Waddi (71’ L. Barbieri), Davitti, Zito (78’ Romani), De Pietri Tonelli (71’ Turrini). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Giordano, Saetti, Barani. All. Baroni. TERRE DI CASTELLI: Gibertini (76’ Venturelli), Gargano, Hajbi, Bationo (74’ Pigozzi), Gigli, Massari, Barbolini (69’ Esposito), Giordano, Iori (86’ Scarlata), Malo (81’ Ben Driss), Nait. A disp. Deliu, Nardi, Guidotti. All. Domizzi. Arbitro: Mariano di Bologna Reti: 38’ Bationo, 45’ e 69’ Iori Note: espulso al 16’st mister Baroni per proteste, al 22’st Maccabruni per una gomitata.