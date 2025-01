Eccellenza, terza vittoria di fila per il Real Formigine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 45’ Davoli serve stanco con un lancio che supera la difesa ma la conclusione dell’ex Modena termina sull’esterno della rete. Nel secondo tempo il Salsomaggiore entra bene in campo e al 58’ ha una buona opportunità con Orlandi che al termine di una bella azione sulla destra spreca calciando lato da ottima posizione. Con l’avanzare dei minuti il Formigine riprende controllo del campo e al 69’ ha un’occasione clamorosa per andare in vantaggio: Cantarello serve in profondità Napoli sulla sinistra che crossa sul secondo palo trovando Zafferri che con la porta completamente sguarnita manda incredibilmente alto. Al 73’ l’espulsione di Fanti per proteste contribuisce ad innervosire la partita paradossalmente da una scossa al Salsomaggiore che al 77’ prende il palo con un colpo di testa di Togola su calcio d’angolo. Al 80’ il Formigine trova il gol del vantaggio con una bella punizione di Davoli che sorprende il portiere avversario. All’84’ si ritorna in parità numerica per l’espulsione di Cantarello per gioco pericoloso, ma gli ospiti non hanno mai l’opportunità di segnare.REAL FORMIGINE-SALSOMAGGIORE 1-0REAL FORMIGINE: Rossi, Galli, Macchioni, Arati, Savino, Laruccia, Roncaglia (46’ Cantarello), Davoli, Stanco (62’ Napoli), Barbieri (66’ Zafferri), Cuoghi (46’ Masoch). A disp. Accursio, Khalili, Mazzarano, Baldari, Toccaceli. All. CattaniSALSOMAGGIORE: Borges, Furlotti, Compiani, Pedretti, Ferrari, Morigoni, Compaore (72’ Ramponi), Orlandi, Fanti, Roberi Vota (56’ Yener), Corbelli (68’ Togola). A disp. Avanzini, Brunani, Dattaro, Sanogo, Ascone, Berti. All. ApolloniArbitro: Samaritani di RavennaReti: 80’ DavoliNote: 73’ espulso Fanti, 84’ espulso Cantarello