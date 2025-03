Eccellenza, un dubbio rigore condanna il Terre di Castelli a Fidenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Terre domina a domicilio il Borgo San Donnino collezionando undici occasioni da rete e viene punita dall’arbitro che inventa un rigore quantomeno dubbio. Classica partita stregata per la squadra di Domizzi che non riesce a portare a casa il risultato dopo aver dominato in lungo ed in largo la partita. Bisogna dire ad onor del vero che il Borgo si presentava con formazione ampiamente rimaneggiata per i quattro squalificati, ma nulla si può eccepire alla prestazione degli oronero se non un po’ di imprecisione sotto porta. La cronaca è tutta a senso unico, al 10’ Hasanaj calcia dal limite ma Narduzzo comincia la sua prestazione eccezionale di oggi parando ottimamente. Dopo 3’ Iori viene messo in porta da Tzvetkov si presenta davanti al portierone di casa che si oppone splendidamente sul diagonale incrociato.

Ancora Narduzzo protagonista al 19’ su tiro da fuori di Pigozzi ed ancora su angolo al 25’ quando Dembacaj devia un angolo ottimamente battuto da Esposito e sulla quale respinta Hajbi non riesce a ribadire da un passo. Ancora Iori al 26’ ma ancora Narduzzo nega il gol agli uomini di Domizzi. Al 35’ prima azione del Borgo con un cambio gioco da destra verso l’esterno opposto, cross in mezzo sul quale Gigli anticipa tutti calciando ma venendo contrastato in modo falloso da Delporto. Il direttore inverte totalmente la decisione apparsa chiara a tutti (compreso il primo assistente) assegnando il rigore ai borghigiani. Trasforma con cucchiaio Martinez che ringrazia. Dallo shock subito il Terre rischia ancora un minuto dopo quando Abelli calcia da fuori ma Gibertini para senza problemi.

Terminato il primo tempo tra le proteste ospiti, nella ripresa la squadra di Domizzi riprende a macinare gioco ed occasioni. Al 518’ cross di Pigozzi e deviazione da un passo di Tzvetkov con ennesimo miracolo di Narduzzo. Al 64’ Iori pesca in area Esposito che si incunea e calcia di sinistro con palla incredibilmente fuori. Al 72’ ci prova Giordano dal limite con un siluro che si spegne di poco sul fondo. Al 71’ doppia ammonizione per Gandolfi che lascia il Borgo in dieci. Al 74’ si invola Scarlata ma dalla sinistra coglie solo l’esterno della rete. Ancora al 80’ Narduzzo compie una paratona su Iori che si presenta a tu per tu scagliando un sinistro sotto la traversa, ma neanche questa palla riesce a superare il portiere biancoblu. Ultimi minuti di poca lucidità per il Terre che deve arrendersi ad una giornata avversa, ancora una volta decisa da un rigore dubbio.BORGO SAN DONNINO-TERRE DI CASTELLI 1907 1-0Reti: Martinez al 35’ su rigoreBorgo San Donnino: Narduzzo, Bisagni, Gandolfi, Billone, Bationo, Castagnetti, Piscicelli, Abelli, Delporto (dal 76’ Marzoli), Martinez, Caffarra (dal 75’ Serroukh). A disposizione: Peschieri, Bergamaschi, Barozzi, Savino, Labriola. Allenatore: Galli N.Terre di Castelli 1907: Gibertini 6, Gigli 6, Hajbi 6,5, Bruno 6,5 (dal 56’ Barbolini 5), Dembacaj 6,5, Pigozzi 7, Hasanaj 6,5, Giordano 6,5, Tzvetkov 6,5 (dal 85’ Baldari sv), Iori 6,5, Esposito 6 (dal 68’ Scarlata 5). A disposizione: Venturelli, Gargano, Gozzi, Mondaini, Nait, Lamanna. Allenatore : Domizzi M.Ammoniti: al 31’ Billone, al 34’ Hajbi, al 40’ Gandolfi, al 54’ Castagnetti.Espulso: al 71’ Gandolfi per doppia ammonizioneRecupero: 2’pt, 5’ st