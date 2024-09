Eccellenza: un opaco Formigine perde anche col Gotico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Allo scadere del primo tempo il Gotico raddoppia con Franchi che si fa nuovamente trovare presente di testa sul secondo palo. Nel secondo tempo il Formigine prova a rendersi pericoloso con qualche ripartenza in velocità ma senza quasi mai impensierire il portiere avversario.



Tabellino

GOTICO GARIBALDINA-REAL FORMIGINE 2-0

GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Bernazzani, Moschetti, De Matteo, Mavrov (80’ Terranova), Davini, Spotti (64’ Rossi), Makaya, Franchi (76’ Bosini), Cossetti (70’ Zanaboni), Raggi. A disp. Rapacioli, Milani, Menzani, Molinelli, Mattioli. All. Achilli

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Davoli, Savino (79’ Galli) Operato (46’ Masoch), Cantarello (70’ Napoli), Zafferri, Crispino (57’ Loporcaro), Carrera, Angelillis (76’ Bellentani). A disp. Cornia F., Mazzarano, Cornia S., Burani. All. Rossi

Arbitro: Basini di Reggio Emilia

Reti: 10’ Franchi, 45’ Franchi

Note: Ammoniti Zafferri, Masoch, Mavrov, Davoli

Matteo Pierotti