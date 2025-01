Eccellenza, una sconfitta indolore per il Formigine a Fidenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sconfitta indolore per il Formigine visto che quelle in fondo, a parte il Gotico, si fermano tutte. Al 25’ bello scambio da sinistra del Borgo: Lorenzani serve Ferretti che di tacco libera Serroukh che entra in area e calcia rasoterra obbligando Rossi a tuffarsi e a deviare la palla in angolo. Al 28’ calcio di rigore per la squadra di casa provocato da Stanco su calcio d’angolo, sul dischetto va Martinez che non sbaglia. Al 36’ prima palla gol per il Formigine con macchioni che mette un cross in mezzo per Barbieri che è bravo a liberarsi della marcatura ma spreca mandando di testa la palla fuori da due passi. Al 38’ raddoppia il Borgo: Abelli imbuca Serroukh che serve Martinez, il numero 10 crossa al centro per Ferretti che non sbaglia.

A inizio secondo tempo la squadra di casa trova anche il gol del 3-0 al 51’ con Serroukh che imbucato da Ferretti supera Rossi. Al 58’ accorcia le distanze il Formigine: calcio d’angolo, sponda di testa di Savino e gol al volo di Stanco. Il gol del 3-1 rianima gli ospiti che al 65’ segnano ancora grazie a una spizzata di Stanco che libera in profondità Napoli che non sbaglia davanti a Narduzzo. Al 67’ Formigine a un passo dal gol del clamoroso pareggio con Stanco che di testa manda alto di pochissimo. Nei minuti finali il Formigine attacca alla ricerca del gol del 3-3, colpendo anche un palo, ma al 97’ il Borgo riesce a chiudere la partita con Castagnetti in contropiede.BORGO SAN DONNINO-REAL FORMIGINE 4- 2BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Piscicelli (46’ Gandolfi), Abelli (64’ Castagnetti), Billone (68’ Bationo), Setti, Som, Marzoli, Lorenzani (57’ Roma), Ferretti (79’ Delporto), Martinez, Serroukh. A disp. Peschieri, Bisagni, Caffarra, Labriola. All. GalliREAL FORMIGINE: Rossi, Galli, Macchioni, Roncaglia, Savino, Laruccia (52’ Mazzarano), Angelillis, Davoli (79’ Ivancic), Stanco, Masoch, Barbieri (55’ Napoli). A disp. Accursio, Khalili, Saccani, Cuoghi, Toccaceli, Napoli. All. CattaniArbitro: Basini di Reggio EmiliaReti: 28’ Rig. Martinez (B), 38’ Ferretti (B), 51’ Serroukh (B), 58’ Stanco (F), 65’ Napoli (F), 97’ Castagnetti (B).