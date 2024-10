Eccellenza, uno scialbo pareggio tra Arcetane e Real Formigine

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra i pochi brividi del primo tempo un tiro da fuori area di Masoch dopo un calcio d’angolo battuto all’indietro che il portiere blocca con facilita al 37’ e un improbabile tentativo di rovesciata di Messori dal limite dell’area che termina abbondantemente a lato al 43’. Anche il secondo tempo regala poco spettacolo: al 57’ l’occasione più concreta della gara con Zafferri che calcia con forza da fuori area costringendo il portiere avversario a respingere in angolo. All’ 86’ da una serie di contrasti tra Crispino e i difensori avversari nasce una potenziale palla gol per il Formigine con Cantarello che da buona posizione tenta l’assist invece di calciare in porta. L’ultimo sussulto della partita è un tiro di Loporcaro che dalla lunga distanza calcia forte in porta ma non centra lo specchio.



Il tabellino

ARCETANA-REAL FORMIGINE 0-0

ARCETANA: Giaroli, Ceci, Laamane (69’ Fiorentini), Ferrari R. (59’ Ferrari M.), Brevini, Barbati, Poligani, Bassoli, Messori (59’ Iattici), Caniparoli (59’ Puglisi), Grillenzoni (78’ Elatachi). A disp. Cammarota, Pacella, Pederzoli, Teocoli. All. Borghi

REAL FORMIGINE: Rossi, Marverti, Macchioni, Davoli, Galli, Operato, Carrera (81’ Ricci), Zafferri, Napoli (63’ Crispino), Masoch (51’ Cantarello), Angelillis (67’ Loporcaro). A disp. Cornia F., Mazzarano, Cornia S., Toccaceli, Burani. All. Cattani

Arbitro: De Lucca di Bologna

Note: spettatori oltre 200. Ammoniti Napoli, Zafferri, Bassoli

Matteo Pierotti