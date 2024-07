Ed ecco anche Botteghin

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La scelta di un difensore del calibro di Eric è orientata all’apportare ulteriore esperienza e solidità in un reparto sempre più di livello per la categoria, che abbina ragazzi giovani ad altri più esperti.

La sua leadership sarà un elemento fondamentale non solo per la crescita dei compagni di reparto, ma di tutta la squadra: oltre alle qualità tecniche indiscutibili, fin dai primi contatti ci ha trasmesso qualità umane in linea con i valori del club“ - ha affermato Matteo Rivetti.



“L’acquisto di Eric va ad inserirsi nella nostra visione di creare una squadra solida e di personalità. Con la sua esperienza potrà aiutare non solo i compagni, ma anche tutto l’ambiente vicino alla squadra, ad elevarsi ad un livello superiore, obiettivo specifico per una crescita di lungo termine di tutto il nostro ambiente“ - ha specificto il irettore Sportivo Andrea Catellani.



Carriera. Nato a San Paolo nel 1987, cresce nel settore giovanile del Gremio Barueri, e dopo una breve parentesi all’International di Porto Alegre inizia a 19 anni la sua avventura in Olanda: tra il 2007 e il 2011 veste la maglia del Pec Zwolle 140 volte, mostrando subito le sue qualità da goleador con 10 reti.



Seguono due stagioni al NAC Breda e due al Groningen (in totale 151 presenze, 12 gol e 11 assist) prima di passare al Feyenoord, club del quale diventa presto capitano e leader: in sei stagioni raccoglie 172 presenze, 15 gol e 4 assist, disputando anche 19 gare in Europa League e una in Champions League. Dopo 14 anni in Olanda sceglie l’Italia, paese natale del nonno, per continuare la sua carriera, sposando il progetto dell’Ascoli nell’estate del 2021. In bianconero colleziona in tre stagioni 98 presenze, condite da 9 centri e 2 assist.



Riconoscimenti. Le prestazioni di Botteghin sono state premiate più volte nel corso della sua carriera. Nel 2013-2014 è stato nominato miglior difensore dell’Eredivisie, mentre nel 2022-2023 miglior difensore della Serie B. Ricco anche il Palmares con i titoli di squadra: ha vinto l’Eredivisie, tre Coppe dei Paesi Bassi e due Supercoppe.