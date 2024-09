Elezioni Crer: confermato all'unanimità il presidente Alberici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Eletti quindi i nuovi Revisori dei Conti – gli effettivi Patrizia Brunelli, Gloria Mazziga e Tommaso De Vincenzi e i supplenti Vincenzo Rizzardi e Stefano D’Orsi – e i nuovi delegati assembleari, gli effettivi Andrea Boni, Daniele Bandini, Fausto Franchini, Fantini Mario, Iacopo Annese, Lorenzo Bongiovanni e Massimiliano Rolandi, e i supplenti Andrea Fiumi, Daniele Maini, Giovanni Grassi, Giovanni Maggi e Oberdan Melini. Accolte e sostenute le designazioni del presidente Alberici per le elezioni che coinvolgeranno la Lega nazionale dilettanti: Giancarlo Abete come presidente, Cristian Mossino come vicepresidente Vicario e Gianni Cadoni come vicepresidente dell’area Centro.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono state approvate le designazioni di Gabriele Pecile, Mariano Cesari e Antonella Vitale. Toccante il video commemorativo dedicato ai compianti Celso Menozzi e Dorindo Sanguanini, consiglieri regionali amati che hanno dedicato la loro vita al calcio dilettantistico e che la Sala ha ricordato con una lunga e commossa standing ovation. Il presidente Alberici, nel segno della continuità dell’ottimo lavoro svolto nel suo primo mandato, ha fissato alcuni degli obiettivi da raggiungere in questo quadriennio: il reperimento di maggiori risorse per le società, l’attenzione particolare al rapporto con i professionisti e la valorizzazione commerciale del brand riferito ai campionati dell’Emilia Romagna. “In tutte le loro relazioni – ha chiosato Alberici – i dilettanti devono sempre porsi e testa alta”.

Matteo Pierotti