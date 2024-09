Elezioni Crer: Simone Alberici pronto per un nuovo mandato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I numeri parlano chiaro: ogni anno si è invertito il trend di tesseramento e iscrizioni, solo quest’anno ci sono ben 44 nuove società in Terza categoria e ci si avvicina alle 800 società. Con Alberici alla presidenza si è passati da 730 a 780 società affiliate alla Figc con un incremento da 85mila a 90mila tesserati.

'In questi anni – dice Alberici - abbiamo portato tante novità come gli anticipi al sabato che hanno riscosso un notevole successo con tanta gente alle partite soprattutto nei derby, i playoff dall'Eccellenza alla Terza categoria, la riforma dei campionati giovanili, l’abolizione dell'obbligo dell'impiego dei giovani, la festa di fine anno per premiare le società vincitrici e il rapporto con la politica regionale e nazionale. Nei prossimi quattro anni vorremmo proseguire ad aiutare le società e valorizzare i nostri campionati e creare un brand che li renda appetibili anche a livello commerciale, poi migliorare il sito internet e la comunicazione'.

'Continueremo – prosegue Alberici – con la formazione di allenatori e dirigenti, aumenteremo ancora di più i servizi fiscali, sportivi e giuridici per le società e i intendiamo valorizzare il brand del calcio dilettantistico giovanile del territorio. Sarà nostro compito aiutare le società nella sostenibilità finanziaria della propria attività'.

Matteo Pierotti