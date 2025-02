Emma Rambaldi e Antonio Esposito sono i ragazzi più veloci di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La manifestazione organizzata dalla Fratellanza, in particolare nella persona del suo ideatore Gianni Ferraguti, con il patrocinio del Comune di Modena ed in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e l’Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Modena ha incoronato i propri vincitori assoluti che quest’anno non provengono dall’annata più grande, ovvero quella dei 2009, ma da quella dei 2010. A festeggiare il successo, infatti, sono stati Antonio Esposito ed Emma Rambaldi, entrambi atleti di casa Fratellanza che per l’occasione gareggiavano rispettivamente coi colori del Corni e del Fermi. Tra i più grandi, invece, Matilde Salsi ed Edoardo Talignani concludono sul gradino più alto del podio.



Rambaldi torna sul gradino più alto, Esposito si conferma

Si era imposta al primo anno di partecipazione a questa manifestazione e torna a farlo ora Emma Rambaldi che proprio un anno fa, in occasione dell’edizione 2024, era stata costretta al ritiro dopo la propria batteria a causa di un serio infortunio che non le ha permesso di gareggiare per tutto questo tempo. La giovane velocista, però, non si è persa d’animo e dodici mesi dopo è tornata in pista chiudendo subito davanti a tutti con il tempo di 8”13. Secondo posto per Olivia De Maria, che si era imposta nell’ultima edizione, con il tempo di 8”21 e si conferma sul podio anche Sara Barbieri, terza con 8”27.In campo maschile, invece, concede il bis Antonio Esposito, ma deve sudare le proverbiali sette camicie fino all’ultimo millimetro di gara.

A monopolizzare il podio è un terzetto tutto targato Fratellanza e Istituto Corni, con il vincitore che ferma il cronometro sul tempo di 7”34, un centesimo meno di Dylan Rovatti, mentre poco più indietro chiude Daniel Milo in 7”61.Non potranno più essere ai blocchi di partenza il prossimo anno a causa dell’età, così Matilde Salsi ed Edoardo Talignani hanno deciso di salutare nel migliore dei modi diventando i ragazzi più veloci per l’annata 2009. Per quanto riguarda la portacolori dell’Istituto Sigonio, anche lei atleta Fratellanza, si tratta della prima apparizione ai vertici di una classifica che vede, per il resto, tante conferme. La Salsi ha chiuso davanti a tutte con il tempo di 8”32 precedendo Matilde Scalise che, in 8”44, ha fatto un considerevole balzo avanti rispetto a dodici mesi or sono. Si conferma al terzo posto, invece, Sofia Monti con il crono di 8”52.Nella gara maschile, invece, Edoardo Talignani va a migliorarsi notevolmente rispetto al quinto posto della scorsa edizione e vince con il tempo di 7”40 davanti a Tommaso Bigi, anche lui in netta ascesa, con 7”47. Terzo gradino del podio, infine, che è una conferma come nella gara femminile con Edoardo Damiani in 7”51. Ottavo, e dunque secondo nella Finale 2, il vincitore delle precedenti edizioni Filippo Malaguti.4 istituti al femminile e 6 al maschile sono riusciti ad ottenere i dieci tempi necessari per entrare nella classifica a squadre che, come successo ieri, ha premiato separatamente i migliori per quanto riguarda la somma delle categorie maschili e femminili. Tra le ragazze sfida equilibratissima, decisa da soli otto centesimi in favore dell’Istituto Enrico Fermi che con 1’32”87 ha battuto il Selmi secondo in 1’32”95. Terzo posto per il Muratori San Carlo in 1’33”29.Tra i ragazzi, invece, successo più netto del Corni grazie anche alla tripletta tra i 2010 e alla vittoria di Talignani tra i 2009. L’istituto ha sconfitto tutti con un tempo complessivo di 1’16”87 contro l’1’18”52 del Fermi secondo davanti al Tassoni che ha chiuso terzo in 1’21”72.Guarda la galleria fotografica

FINALE FEMMINILE 20101) Emma Rambaldi – Fermi – 8”132) Olivia De Maria – Tassoni – 8”213) Sara Barbieri – Muratori San Carlo – 8”274) Eleonora Iannelli – Sigonio – 8”475) Alice Lancellotti – Fermi – 8”816) Claudia Sitton – Tassoni – 8”897) Matilde Gallerati – Selmi – 8”778) Anna Goffredo – Venturi – 8”889) Cecilia Guaraldi – Tassoni 8”8910) Giulia Uguzzoni – Sigonio – 9”0411) Erika Bivol – Muratori San Carlo – 9”0912) Emma Montorsi – Wiligelmo – 9”11CLASSIFICA FEMMINILE 20091) Matilde Salsi – Sigonio – 8”322) Matilde Scalise – Fermi – 8”443) Sofia Monti – Selmi – 8”524) Caterina Vezzi – Muratori San Carlo – 8”715) Agnese Tavani – Wiligelmo – 8”786) Greta Maini – Selmi – 8”917) Annamaria Bunadimineata – Guarini – 8”778) Emma Fucà – Tassoni – 8”819) Chiara Sighinolfi – Fermi – 8”9010) Gaia Sgambuzzi – Selmi – 8”9811) Alessia Battaglia – Barozzi – 9”0312) Alessia Lugli – Barozzi – 9”96CLASSIFICA COMPLESSIVA SCUOLE FEMMINILE1) Fermi – 1’32”872) Selmi – 1’32”953) Muratori San Carlo – 1’33”294) Barozzi – 1’34”23FINALE MASCHILE 20101) Antonio Esposito – Corni – 7”342) Dylan Rovatti – Corni – 7”353) Daniel Milo – Corni – 7”614) Matteo Procacci – Fermi – 7”675) Patrik Alexandru Popescu – Corni – 7”756) Gioele Gamberini – Tassoni – 7”797) Luca Guerra – Fermi – 7”748) Gabriele Ricci – Guarini – 7”909) David Zecca – Tassoni – 7”9310) Aymen Fontana – Corni – 7”9311) Andrea Perrotta – Tassoni – 8”0212) Alessandro Roversi – Tassoni – 8”08CLASSIFICA MASCHILE 20091) Edoardo Talignani – Corni – 7”402) Tommaso Bigi – Wiligelmo – 7”473) Edoardo Damiani – Fermi – 7”514) Riccardo Vandelli – Fermi – 7”545) Leonardo Ricchi – Muratori San Carlo – 7”646) Marco Masuzzo – Fermi – 7”747) Alex Quaquarelli – Barozzi – 7”588) Filippo Malaguti – Guarini – 7”629) Leslie Odenore – Corni – 7”7310) Giovanni Cargioli – Corni – 7”8711) Alberto Verati – Fermi – 7”8912) Filippo Grenzi – Selmi – 8”06CLASSIFICA COMPLESSIVA SCUOLE MASCHILE1) Corni – 1’16”872) Fermi – 1’18”523) Tassoni – 1’21”724) Guarini – 1’22”785) Barozzi – 1’23”086) Sacro Cuore – 1’27”42