Europei Nuoto, immenso Paltrinieri: oro anche nella 10 chilometri

Strepitosa e storica doppietta agli Europei di Nuoto per Gregorio Paltrinieri. Il campione carpigiano ieri a Budapest ha vinto la medaglia d'oro nella 5 chilometri col tempo di 55’43″3, staccando Verani di 3″3. In mezzo ai due azzurri Marc-Antoine Olivier, campione del mondo del 2017, nonché argento iridato e bronzo olimpico della 10 chilometri.Oggi Greg ha concesso il bis e si è imposto anche nella 10 chilometri. Paltrinieri ha infatti chiuso con il tempo di un'ora 51'30'6, dietro di lui ancora il francese Marc-Antoine Olivier e il tedesco Florian Wellbrock. L'Italia non aveva mai vinto la medaglia d'oro nella 10 chilometri agli europei.

