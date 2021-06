F1: Baku maledetto per Verstappen, vince Perez, Ferrari 4° e 8°

Verstappen aveva fatto una gara perfetta ma la maledizione di un circuito difficile, non solo per rischio costante di incidenti, ma anche per la gestione delle gomme, si è abbattuta su di lui. Il pilota Red Bull aveva già in mano la vittoria quando, a due giri dalla fine, la rottura di un pneumatico posteriore l'ha fatto sbandare in pieno rettilineo e andare a sbattere. Gara finita e tanta rabbia. Verstappen esce dell'abitacolo e la prende a calci, quella gomma che l'ha tradito. Scatta immediatamente la bandiera rossa. Giri con la safety car poi gara interrotta. La pista è piena di frammenti dell'auto incidentata, persi durante il testacoda. I piloti hanno la possibilità di rientrare ai box per il cambio gomme. Passa mezz'ora e la gara può riprendere dal punto in cui si era interrotta. Con due giri finali e con l'altra Red Bull, di Perez, davanti a tutti, seguito da Hamilton. Qui altro colpo di scena: alla prima curva Lewis Hamilton va dritto perdendo il secondo posto, conquistato da un sorprendente Sebastian Vettel, partito undicesimo e capace di finire davanti a Pierre Gasly (AlphaTauri) e Charles Leclerc su Ferrari, quarto dopo aver conquistato la pole position alla vigilia.L'altro ferrarista, Carlos Sainz, è ottavo. Nono è arrivato Daniel Ricciardo su McLaren, decimo Kimi Raikkonen su Alfa romeo Racing.