F1 GP Singapore, vince Perez, ma è sotto investigazione

Sergio Perez vince il GP di Singapore ma tutto potrebbe cambiare. Il messicano della Red Bull, che al traguardo ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Sainz, è sotto investigazione per non aver rispettato la distanza dalla Safety Car. Un eventuale penalizzazione di Perez potrebbe portare la vittoria Leclerc e alla doppietta Ferrari (con Sainz secondo).

