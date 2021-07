F1: la prima gara sprint è di Verstappen, sua la pole

Max Verstappen ha vinto la prima gara Sprint della storia della Formula 1 ottenendo così anche la pole position nel Gran Premio d'Inghilterra di domani. Nella mini-corsa di 17 giri per 100 Km sul circuito di Silverstone, l'olandese della Red Bull ha preceduto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (rispettivamente secondo e terzo in griglia).Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ma non va oltre l'undicesimo posto l'altra rossa di Carlos Sainz.Giudizio positivo, almeno a caldo, per la prima Sprint Qualifying della storia della Formula 1 quelo espresso dal team Ferrari. I 17 giri che hanno definito la griglia di partenza del 72° Gran Premio di Gran Bretagna. Per la Scuderia Ferrari il bilancio è agrodolce: Charles ha confermato la sua quarta posizione sulla griglia di partenza mentre Carlos, pur risultando uno dei protagonisti del pomeriggio con i suoi sorpassi, ha perso un paio di posizioni al netto di quanto successo dopo un contatto con Russell nelle prime concitate fasi della corsa.