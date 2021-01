F1, è Maya Weng la prima donna pilota in Ferrari Driver Academy

E' la 16enne Maya Weug, di origine belga e tedesca, la prima pilota donna che entra a far parte della Ferrari Driver Academy. La scelta è avvenuta poco fa con l'annuncio attraverso i social, al termine del progetto FIA 'Girls on Track - Rising Stars', l'iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con la Ferrari Driver Academy (FDA), che aveva come obiettivo promuovere l'automobilismo femminile e supportare le ragazze di maggior talento di eta' compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da pilota professionista. Weug, che avra' dunque la possibilita' di entrare a far parte dell'Academy di Maranello e la prossima stagione correra' in Formula 4, ha battuto la concorrenza di Julia Ayoub, 15 anni, Antonella Bassani, 14, e Doriane Pin 16, che nelle scorse settimane sono state impegnate in una serie di prove di valutazione che hanno testato le capacita' reattive e di resistenza di ciascuna, le loro attitudini, le caratteristiche fisiche e la predisposizione mentale alla gestione di una vita sportiva intensa, dentro e fuori la pista. Le ragazze si sono anche cimentate al simulatore e nelle ultime due giornate si sono dedicate unicamente alla guida in pista a Fiorano, al volante di una monoposto di Formula 4 equipaggiata con gomme Pirelli identiche a quelle in uso nel campionato italiano. '