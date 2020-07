F1: Prova di forza Hamilton, la Ferrari non c'è

Hamilton vince per l'ottava volta all'Hungaroring il Gran Premio di Formula 1 e sale in testa al Mondiale Piloti. Seconda la Red Bull di Max Verstappen davanti all'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Sesta la Ferrari di Sebastian Vettel doppiata dal campione del mondo inglese. Gara deludente per la Ferrari, con Leclerc fuori dalla zona punti all'undicesimo posto. Quarto posto per Lance Stroll.