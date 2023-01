'Fai buon viaggio, capitano': l’omaggio della Juventus a Vialli

“Ciao Luca, siamo sicuri che questa sera sei qui, da qualche parte in mezzo a noi”. È iniziato con queste parole il commosso ricordo di Gianluca Pessotto e di tutta la Juventus all’ex capitano Gianluca Vialli, morto venerdì all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Prima del fischio d’inizio dell’anticipo vinto contro l’Udinese, il dirigente bianconero, compagno di squadra e di successi dell’ex centravanti, ha letto un messaggio molto toccante nel silenzio del popolo della Vecchia Signora. “Siamo venuti in tanti (lo Juventus Stadium era tutto esaurito) per farti sapere che non ti dimenticheremo mai e non smetteremo mai di volerti bene, così come è stato sin dal primo giorno”, ha aggiunto Pessotto.“Sei stato per noi una guida, in campo e fuori: compagno di spogliatoio e di vittorie, capitano, amico – ha ricordato Pessotto, visibilmente emozionato, mentre i maxischermi dello stadio proiettavano una foto di Vialli in bianconero – Nessuno potrà mai scordare la tua sottile ironia, la tua classe, il tuo carisma, la tua tenacia. Nessuno potrà mai scordare l’emozione che ci hai regalato con le tue giocate e i tuoi gol“, ha aggiunto il dirigente bianconero, che con Vialli giocò per una sola stagione, indimenticabile: quella 1995-96 culminata con la vittoria della Coppa dei Campioni, alzata allo stadio Olimpico di Roma proprio da capitan Vialli.“Ci mancheranno tanto i tuoi sorrisi. Ora siamo qui tutti insieme, allo stadio, pronti ad abbracciarti così come siamo sempre stati pronti a esultare a ogni tua prodezza. Ciao capitano, fai buon viaggio. Ti vogliamo bene“, ha concluso Pessotto, con tutto lo stadio e le squadre in campo che si sono sciolti in un applauso. Ieri la Juventus ha ricordato anche un altro ex capitano, Ernesto Castano, morto il 5 gennaio all’età di 83 anni.