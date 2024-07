Fanano: il Modena regala nove gol a 800 tifosi gialloblù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pochi minuti prima del fischio iniziale il ricordo dei tifosi e delle squadre di Carlo Franceschini, storico tifoso gialloblù mancato nelle scorse ore, al quale sono stati dedicati cori nel pre-partita, con la squadra sotto la tribuna ad applaudire. Domani la squadra osserverà un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno lunedì, in vista della prossima amichevole di mercoledì con il Legnago Salus (ore 17 a Fanano).La cronacaPRIMO TEMPO. Il primo gol stagionale è di Niang, che raccoglie l’assist al bacio di Palumbo e insacca da due passi al 10’.

Il raddoppio lo sigla Giovannini, dopo una bella triangolazione con Palumbo. Subito dopo il breve cooling break a metà parziale, arriva il 3-0 di Palumbo, che riceve il traversone di Idrissi, salta secco un avversario e sfonda la porta con un destro potente. Il 4-0 è un eurogol di Santoro, abile a fulminare il portiere con una botta al volo da fuori. La quinta rete è di Abiuso, che sfrutta l’assist di Idrissi e appoggia in rete di prima intenzione. Il 6-0 è di Santoro, freddo a tu per tu con il portiere.



SECONDO TEMPO. Dopo la girandola di cambi è immediato il 7-0, al 4’ Strizzolo va a segno liberato da Bozhanaj. Nonostante le tante occasioni (per Strizzolo, Alberti, Magnino e Bozhanaj su tutti), il punteggio resta bloccato fino al 41’, quando Cauz trova il tap-in vincente dopo il colpo di testa sulla traversa di Alberti. Passano appena 30 secondi e Bozhanaj serve ad Alberti la palla che vale il gol del 9-0 con un preciso piazzato. Nel finale grande intervento del portiere avversario Bonucchi, che nega ad Alberti il 10-0 dagli undici metri.



Tabellino



MODENA 1°T: Gagno; Casani, Zaro, Caldara, Cotali; Niang, Santoro, Idrissi; Palumbo, Giovannini; Abiuso.



MODENA 2°T: Sassi (23’ st Bagheria); Riccardi, Botteghin, Pergreffi, Cauz; Magnino, Mondele, Oliva (32’ st Sarris); Strizzolo, Bozhanaj; Alberti.



MARCATORI: 10’ pt Niang, 19’ pt Giovannini, 27’ pt Palumbo, 34’ pt e 45’ pt Santoro, 36’ pt Abiuso, 4’ st Strizzolo, 41’ st Cauz, 42’ st Alberti.