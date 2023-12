Febbre da derby: per Modena-Reggiana attesi 15.000 al Braglia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

llo stadio Braglia quasi 15.000 spettatori se si considerano i 7500 biglietti venduti che si vanno ad aggiungere agli abbonamenti. E' vivamente consigliato arrivare in largo anticipo per evitare code ai controlli d’accesso. I varchi d’ingresso apriranno alle ore 12.30. Ogni settore è dotato di almeno un lettore in grado di validare i titoli digitali caricati sugli smartphone. E’ consigliata la massima attenzione anche nell’info viabilità e, soprattutto, se possibile, raggiungere l’impianto a piedi o in bicicletta.Guarda nel video il pre-gara del mister gialloblù Paolo Bianco

Biglietti. Chiuso il settore ospiti alle ore 19 di venerdì, resteranno ancora disponibili tagliandi in altri settori che possono essere acquistati online (www.

Chiuso il settore ospiti alle ore 19 di venerdì, resteranno ancora disponibili tagliandi in altri settori che possono essere acquistati online (www. modenacalcio.

vivaticket.

it ), nelle ricevitorie autorizzate Vivaticket e dalle ore 11.30 di domani (fino alle h.14.30) sarà attiva anche la biglietteria dello stadio.

In bici allo stadio. Il servizio di deposito custodito per i tifosi che giungono al Braglia in bicicletta/monopattino è attivo: a partire dalle ore 13 di domani sarà disponibile gratuitamente il deposito bici sotto la tribuna del parco Novi Sad, organizzato e custodito dai volontari di Ciclofficina Popolare. Le bici potranno essere ritirate fino a 30 minuti dopo la fine della gara.

In occasione della partita ci saranno alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. Già da OGGI è vietata la sosta nella parte di piazza Tien An Men transennata che deve essere riservata esclusivamente ai mezzi della produzione tv e del Var. Dalla primissima mattinata di DOMANI, sabato 2 dicembre, sarà vietata la sosta in tutta piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord (davanti ai Carabinieri). La stessa piazza dello stadio, viale Monte Kosica, il tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiusi al transito.

Per chi arriva da nord o sud della città è consigliabile il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Limitazioni alla circolazione, infatti, potranno verificarsi anche in zona stazione.



Store. Come sempre nei giorni gara sarà chiuso lo store tradizionale, ma domani – dalle ore 12 alle ore 14 – sarà attivo quello mobile in viale Monte Kosica, all’altezza dell’ingresso della sede del Modena F.C., davanti al BarStadio. Saranno disponibili tutti i prodotti ufficiali e le novità regalo per il Natale 2023.