Ricorre oggi il 127esimo anniversario della nascita di Enzo Ferrari. Nato a Modena nel 1898, Enzo Ferrari nel 1947 realizzò il suo sogno di creare una propria casa automobilistica, fondando la Ferrari a Maranello. La prima vettura a portare il suo nome fu la 125 S, equipaggiata con un motore V12, che divenne il simbolo delle future creazioni del Cavallino Rampante. Sotto la sua guida la Ferrari non solo produsse auto stradali di lusso e ad alte prestazioni, ma dominò anche le competizioni motoristiche, conquistando numerosi titoli in Formula 1 e altre categorie.'Un grande protagonista della storia del Novecento' - così lo ricorda il sindaco di Maranello Luigi Zironi. 'Con la sua visione innovativa, capace di coniugare lavoro e persona, sviluppo tecnologico e attenzione alla dimensione umana, Enzo Ferrari ha segnato l’evoluzione industriale del nostro Paese e ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Se oggi Ferrari è uno dei brand simbolo del Made in Italy nel mondo, lo dobbiamo anche alle sue intuizioni. E quest’anno l’anniversario della nascita coincide con la presentazione della nuova monoposto Formula 1 del Cavallino, un evento molto atteso da tifosi e appassionati: un’occasione preziosa per ricordarlo'.Per vedere i colori della nuova Ferrari servirà aspettare circa le 22.20 di stasera per l'evento che si terrà a Londra. Domani il debutto in pista a Fiorano.