Ferrari 488 GT modificata: maggiore potenza per un’icona delle piste

Ferrari presenta la nuova 488 GT Modificata, una vettura prodotta in edizione limitata che racchiude le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e 488 GTE, superandone i limiti imposti dai regolamenti tecnici e sportivi al fine di sfruttarne tutto il potenziale. La 488 GT Modificata è riservata esclusivamente all’utilizzo in pista durante track days e agli eventi di Ferrari Club Competizioni GT.

Maggiore potenza. La vettura propone nel nome la parola ‘Modificata’ che nel gergo Ferrari codifica i progetti sottoposti a evoluzioni che ne abbiano migliorato le prestazioni. Estremizza le già straordinarie prestazioni della 488 GT3 e della 488 GTE combinandone le soluzioni più efficaci e innovative, nonché sviluppando nuove tecnologie legate soprattutto al gruppo motopropulsore non più soggetto alle limitazioni imposte dal Balance of Performance FIA. Il leggendario V8 biturbo è stato oggetto di ricerca avanzata che ha portato a un disegno specifico di alcuni componenti e alla condivisione di materiali direttamente con il propulsore impiegato in gara. La potenza massima erogata dal motore si attesta ora intorno ai 700 cv. Il cambio, disponibile con diversi rapporti di trasmissione, e la frizione in fibra di carbonio contribuiscono a gestire la maggiore potenza e la coppia erogate dal motore.





La 488 GT Modificata sarà ammessa agli eventi di Club Competizioni GT, iniziativa che si sta ritagliando un posto sempre più importante tra le attività in pista di Ferrari. L’obiettivo di Club Competizioni GT è quello di riportare in pista le vetture più significative della storia recente di successi nelle gare a ruote coperte del Cavallino Rampante, a partire dalla F40 Competizione fino alle più recenti 488 GT3 e GTE. Nel 2021 i clienti che partecipano al programma avranno la possibilità di partecipare a cinque eventi su piste che esaltano tanto il pilotaggio quanto le doti dinamiche delle vetture come il Virginia International Raceway, Monza, Watkins Glen, Suzuka e Nürburgring, nonché alle Finali Mondiali.