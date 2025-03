Ferrari, bagno di folla a Milano per Hamilton e Leclerc

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Non mi aspettavo una cosa simile, è un’emozione incredibile. La passione la vivi solo qui e questa cosa mi emoziona. Vedere tutta questa gente con il cappello rosso è fantastico, grazie a tutti per la passione. Noi faremo del nostro meglio'. A dirlo è stato l’amministratore delegato Ferrari, Benedetto Vigna, durante la presentazione della “Rossa” 2025 in scena a Milano, davanti al Castello Sforzesco. 'A 25 anni dal primo anno in cui ha vinto il Mondiale Michael Schumacher, volevamo portare qui le vetture. Abbiamo scelto Milano perché il calore di questa città per la Ferrari è unico, erano cinque anni che non venivamo qui', ha aggiunto il dirigente della team di Maranello.

Sulla stessa linea d’onda anche il team principal Frederic Vasseur: 'C’è un’energia positiva, una bella sensazione per meccanici e piloti – ha aggiunto – È grandioso, non abbiamo molto spesso l’occasione di fare queste cose in città: mi piacciono questo tipo di eventi'. Domenica 16 marzo il Mondiale di Formula 1 scatterà a Melbourne, in Australia: 'Il fattore chiave per vincere è la costanza – ha spiegato Vasseur – L’anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro, ma non ottimo. Sappiamo che a inizio stagione ci saranno alti e bassi. Dovremo esser bravi a gestire i momenti più difficili. Sappiamo che sarà una sfida, ogni ultimo anno dell’omologazione di ogni regola è molto complicato. Ci saranno delle oscillazioni come l’anno scorso. La battaglia sarà serrata.

Abbiamo un buon team e abbiamo fatto dei miglioramenti; non possiamo però garantire che non commetteremo alcun errore'.Estasiato Charles Leclerc, pronto alla sua settima stagione in rosso: 'Siete veramente speciali, regalate sempre grandi emozioni. Sono cresciuto in Italia e ho sempre avuto una connessione speciale con questo Paese. Crescendo sono sempre stato un tifoso Ferrari e sognavo di far parte del team. Ora mi ritrovo a vivere il mio sogno, guidare la Rossa e fare di tutto per farla tornare campione del mondo. È sempre bello vedere il sostegno dei tifosi. Collaborazione musicale con Hamilton? Ci abbiamo pensato ma adesso pensiamo a vincere il Mondiale; poi magari per festeggiare…', ha ironizzato a ruota pilota il monegasco.Grande emozione anche per il sette volte campione del Mondo, Lewis Hamilton: 'E’ fantastico essere qui, la mia prima volta davanti ai tifosi della ‘Rossa’ – ha detto il pilota britannico – Non c’è nulla come la passione dei tifosi della Ferrari: per me questo è tutto nuovo. Sono stato a Fiorano ma questa è la prima volta che sono così vicino a loro. E’ la mia prima esibizione con questa vettura, essere in Italia è davvero qualcosa di speciale. Penso che possiamo lottare per il Mondiale, lavoriamo per questo. Grazie a tutti, vi amo'.