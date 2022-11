Ferrari, Binotto parla del suo futuro: 'Sono sereno'

'Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati a essere competitivi. I risultati dimostrano che il team ha lavorato bene'

'Non sta a me decidere' se sarò il team principal della Ferrari nel 2023, 'ma sono sereno. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati a essere competitivi. I risultati dimostrano che il team ha lavorato bene ed è capace di ottenere risultati. Siamo uniti, ci sono dei punti deboli ma siamo tutti concentrati per crescere. Il team è stato eccezionale per la qualifica, mentre dobbiamo migliorare in gara. Sono tranquillo e concentrato su quello che dobbiamo fare'.



Così Mattia Binotto, interpellato in conferenza stampa ad Abu Dhabi circa le voci che in settimana lo volevano rimosso dal ruolo di team principal della Scuderia di Maranello, rimpiazzato da Frederic Vasseur. 'I rumors sono legati anche all'attenzione che c'è sulla Ferrari - ha aggiunto Binotto - Quando hanno cominciato a circolare, ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati. Ripeto, quando si è alla Ferrari le voci sono inevitabili per la grande attenzione che c'è attorno al team. Ora non resta che concentrarci sul futuro, la cosa più importante è non distrarci'.





