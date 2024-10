Ferrari Finali mondiali 2024, circuito di Imola celebra il Cavallino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Qui è di casa il pilota Andrea Bertolini, sassolese, da 30 anni nel cavallino rampante e storico collaudatore Ferrari che domenica sul circuito del Santerno farà lo show per i tifosi insieme al pilota Giancarlo Fisichella.



'Far parte della famiglia Ferrari è qualcosa molto difficile da descrivere. Ho questa fortuna da tantissimi anni, e tutte le volte che arriviamo nel week end delle Finali mondiali capisco e realizzo che è qualcosa di unico, anche perchè abbiamo la possibiltà di essere a contatto con tutto il mondo Ferrari e di condividere emozioni con i nostri clienti e tifosi e quindi è davvero una giornata unica e speciale, e domenica saluteremo tutti i nostri amici e tifosi”, spiega Bertolini. E se si parla di F1 si parla anche di Giancarlo Minardi. Il fondatore del Minardi team e oggi presidente di Formula Imola ricorda le monoposto del passato: 'In particolare per il rumore, ma questa è una battuta (sorride), ma quelle macchine lì sono facilmente utilizzabili, bastano uno o due meccanici per farle andare, son macchine che hanno facilità di gestione contro a quelle di oggi che sono particolarmente complicate. Sono macchine che fanno rivivere la storia ma che sono più facili per i clienti e i collezionisti da utilizzare”.

Marco Amendola