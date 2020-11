Ferrari, la F8 Tributo viene nuovamente premiata agli sport auto Award

La F8 Tributo ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte della rivista tedesca leader di settore sport auto. La vettura è stata nominata migliore coupé di importazione dal prezzo superiore a 150.000 euro per il secondo anno consecutivo, essendosi già imposta nella stessa categoria in occasione dell’edizione 2019.

Gli sport auto Award, la cui tradizionale cerimonia di premiazione quest’anno non è stata organizzata a causa delle restrizioni dovute alla diffusione di Covid-19, rappresentano uno dei riconoscimenti più ambiti nel settore automotive. Sono gli stessi lettori della rivista, attraverso un sistema di votazione, a decretare le vetture vincitrici.

La Ferrari F8 Tributo, berlinetta sport a motore centrale-posteriore della casa di Maranello, rappresenta la massima espressione di questa tipologia di vettura del Cavallino Rampante e al contempo rende omaggio al V8 Ferrari più potente di sempre, lo stesso premiato per 4 anni consecutivi come “Best Engine of the Year” oltre a essere stato riconosciuto come miglior motore degli ultimi 20 anni. In questa versione, il propulsore è in grado di erogare 720 cv per una potenza specifica di 185 cv/l.