'Vincere i Gp di Monaco e Monza è sempre stato un mio sogno e quest'anno siamo riusciti a vincerli entrambi. È qualcosa che ricorderò per sempre - scrive ancora il ferrarista su Instagram - Carlos, grazie per essere stato un fantastico compagno di squadra e per avermi sempre spinto a migliorare. È stato un onore lottare al tuo fianco per la Ferrari. E infine grazie a tutti voi che mi avete sostenuto per tutto l'anno nei momenti belli e brutti. Arriverà il nostro momento, ne sono sicuro. Lavoreremo a fondo per preparare la prossima stagione nel miglior dei modi, e ci riproveremo', la promessa di Leclerc.