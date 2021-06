Ferrari: Leclerc in pole a Baku, poi Hamilton e Verstappen

Charles Leclerc conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan, sesto appuntamento della stagione di F.1. Sul circuito cittadino di Baku, il pilota della Ferrari firma il miglior giro in 1’41″218 conquistando la seconda pole di fila dopo Montecarlo. In prima fila assieme al monegasco ci sarà la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton (+0″232), terzo Max Verstappen con la Red Bull (+0″345). Quarto Pierre Gasly su AlphaTauri (+0″347), quinta l’altra Ferrari di Carlos Sainz.

