Ferrari, Leclerc (vaccinato due volte) di nuovo positivo al Covid

'Charles Leclerc è risultato positivo al COVID-19. In accordo con i protocolli richiesti dalla FIA e dal team, Charles è stato testato al suo ritorno da Abu Dhabi. Attualmente si sente bene, con sintomi lievi e si autoisolerà a casa'. Lo rende noto con un tweet il team di Maranello. Leclerc, vaccinato con doppia dose, aveva già avuto il Covid a gennaio, anche in quel caso con sintomi lievi. Ora si trova a Montecarlo nella sua abitazione.

