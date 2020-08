La settima posizione combattuta di Sebastian Vettel e l'uscita Leclerc, protagonista di un testa coda conseguenza di un problema al motore, forniscono l'esatta cifra di un'altra gara difficile ed in salita per le Ferrari. Con Hamilton non c'è storia, il campione della Mercedes parte in pole e tiene la testa della gara fino all'ultimo giro. A rovinare la doppietta Mercedes, nella parte più alta del podio la seconda posizione conquistata da un ottimo Verstappen. Un altro weekend da dimenticare per le Ferrari con Leclerc che per un guasto al motore va in testacoda ed è obbligato all'uscita. Gara difficile anche per PET e pure rimonta non riesce andare al di là del settimo posto