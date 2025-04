Finale della Freccetta d’oro a Migliarina di Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tutto pronto per l’evento culminante della seconda edizione della Freccetta D’oro. L'appuntamento è per il 6 aprile, presso lo Zazza Bar di Migliarina di Carpi, dove si sfideranno i migliori 32 giocatori delle quattro tappe che hanno preceduto la finale. L'evento è stato organizzato da Davide Gherli, titolare dello Zazza Bar, in collaborazione con l’ATP Club, e con il supporto della ASD Nuova Modena Darts.

'Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno contribuito al successo di questa seconda edizione della Freccetta D’oro. Grazie al loro impegno, abbiamo potuto organizzare un torneo che ha visto sfidarsi molti giocatori di talento e professionisti. Invito tutti a seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati su tutti i prossimi eventi. Abbiamo in serbo ancora tante emozioni per tutti gli appassionati di freccette' - afferma Mattia Calzolari Presidente della ASD Nuova Modena Darts.

Al termine della finalissima della Freccetta D’oro, ci sarà un’altra sfida che darà vita al nuovo torneo “Freccetta D'Argento'.